Eccellenza, girone B: mister Bertan (United Borgoricco Campetra) "Contro il Vittorio Falmec gara molto difficile"

Secondo posto in classifica, ancora una volta quattro gol in casa e primo clean sheet stagionale in casa. Le buone notizie in casa United Borgoricco Campetra si sprecano in questo periodo. Ne è conscio mister Alessandro Bertan, che invita i suoi a non abbassare la guardia in vista di questo sprint finale nel girone d'andata.

«È stata una settimana un po’ particolare – le parole dell’allenatore rossobiancoblu – Le voci che arrivavano sul Giorgione le sentivano anche i ragazzi, ma ieri si sono comunque presentati con nove undicesimi della formazione con cui avevano appena battuto il Liapiave. Venivano da una sola sconfitta nelle ultime sette giornate, con un bilancio di tre vittorie e altrettanti pareggi. Siamo stati bravi a scendere in campo con il piglio giusto sin dai primi minuti, sbloccandola subito e mettendo così in discesa un incontro che non era assolutamente facile. Ora, però, testa al Vittorio Veneto. Affronteremo una delle compagini più in forma del campionato, allestita in estate per un torneo di vertice: hanno cambiato allenatore e vengono da tre vittorie di fila senza subire gol. Sarà una partita davvero difficile, in uno stadio molto bello: per fare risultato servirà il miglior United».