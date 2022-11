Eccellenza, girone B: mister Bertan (United Borgoricco Campetra) "Con il Treviso partita che si prepara da sola"

Dopo l'inciampo infrasettimanale contro la Godigese, la United Borgoricco Campetra domenica è tornata alla vittoria sul campo del fanalino di coda, la Robeganese. Vittoria preziosissima a detta di mister Alessandro Bertan, tecnido dei padovani, che permette a Scappin e compagni di portarsi a quattro punti dalla capolista Treviso, alla vigilia delle scontro di domenica pomeriggio. Queste le parole del tecnico rossobiancoblu:

"La partita con la Robeganese si è subito messa bene, ma poi non siamo riusciti a sfruttare le tante occasioni create per raddoppiare. Vuoi per la bravura del loro portiere o per un pizzico di egoismo di troppo l’abbiamo tenuta aperta e siamo andati al riposo sul 2-2. Nella ripresa siamo partiti forte ma poi ci siamo innervositi: i minuti passano, la gara diventa “sporca” e si fa sempre fatica a venirne a capo. Fortunatamente siamo riusciti a portarla a casa e per noi sono tre punti pesanti. Ora bisogna dare continuità, l’ho detto anche ai ragazzi nel prepartita: il giocatore forte si vede soprattutto nei momenti di difficoltà ed è in questo aspetto che voglio vedere una crescita importante. Dobbiamo dimostrare di avere personalità anche quando si soffre, perché i ragazzi ce l’hanno nelle corde: è uno step che dobbiamo assolutamente fare se vogliamo ambire a certi traguardi. Con il Treviso è la classica partita che si prepara da sola. Affronteremo una squadra sicuramente arrabbiata per gli ultimi risultati, ma è altrettanto vero che non è facile giocare al Tenni quando le cose non vanno benissimo. Dovremo essere bravi a farci trovare pronti e determinati."