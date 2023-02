Eccellenza, girone B: mister Bertan (United Borgoricco Campetra) "Contro il Caorle servirà la gara perfetta"

La conferma del migliore attacco del girone B, con ben 62 gol segnati in 26 partite, la vetta a soli due punti e un derby dominato in lungo e largo in case dell'Arcella appena due giorni fa. Per la United Borgoricco Campetra c'è profumo di grande impresa, in vista del rush finale di stagione. Queste le dichiarazioni di mister Alessandro Bertan, allenatore rossobiancoblu:

«Una vittoria molto importante per morale ed entusiasmo. Venivamo dal nostro ormai solito “mercoledì nero” e non era facile. Con la Liventina è mancato quel pizzico di fortuna che ci avrebbe permesso di sbloccare il risultato con un episodio, come accaduto ieri su palla inattiva. Quando la sblocchi prendi autostima e la gara si mette sui binari che ci sono più congeniali: fatichiamo di più quando non riusciamo a spezzare l’equilibrio, perché perdi quella serenità che poi si rivela determinante per fare le giocate giuste e importanti. In ogni caso siamo lì, agganciati ai primi cinque posti e in linea con il nostro obiettivo. Ora è fondamentale dare continuità, perché stiamo entrando nella fase cruciale della stagione. Domenica avremo il Caorle, che all’andata ci ha battuto: una squadra molto dinamica, che si difende bene e riparte sempre ai mille all’ora. Per portare a casa i tre punti servirà una gara perfetta».