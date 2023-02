Eccellenza, girone B: mister Bertan (United Borgoricco Campetra) "Non vogliamo smettere di sognare"

Finalmente la United Borgoricco Campetra aggancia il Treviso in vetta alla classifica. Mister Alessandro Bertan commenta con orgoglio il momento della squadra, alla luce delle nove partite mancanti da qui a fine stagione:

«È un campionato fantastico, con una lotta continua e meravigliosa sia al vertice che in zona playout – le parole dell’allenatore rossobiancoblu – Ogni domenica ci sono risultati incredibili e ogni partita ha una storia a sé. Il Caorle, ad esempio, mi è piaciuto tantissimo: è stata una gara tosta, in cui abbiamo saputo soffrire e tirare fuori la personalità. Malgrado il doppio pareggio, la squadra non si è innervosita e questo è un aspetto fondamentale per continuare a crescere. Ora testa alla Pievigina, altra compagine molto ostica e pericolosa davanti: hanno attaccanti di spessore come Nobile e Janko, oltre ad altri giocatori esperti in mezzo al campo. Servirà un approccio perfetto, perché da qui alla fine è fondamentale non sbagliare mai la prestazione. Per noi saranno nove finali, da affrontare una alla volta e con il massimo entusiasmo. Siamo lì, siamo felici e non vogliamo smettere di sognare».