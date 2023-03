Eccellenza, girone B: mister Bertan (United Borgoricco Campetra) "Si apre una settimana importante"

È soddisfato mister Alessandro Bertan dopo l ritorno alla vittoria della United Borgoricco Campetra contro la Robeganese di domenica. Un 4 a 2 che spazza via le nubi dopo tre sconfitte di fila e fa bene a Cappella e compagni in vista del big match di domenica 26 marzo 2023 alle ore 14:30 contro il Treviso di mister Cunico, leader del campionato Eccellenza girone B. Queste le parole del tecnico rossobiancoblu.

Il periodo della squadra. Venivamo da tre sconfitte di fila, che hanno sicuramente inciso sul morale dei ragazzi. Tuttavia le prestazioni ci sono sempre state.

Episodi penalizzanti. Nel turno infrasettimanale con la Godigese avevamo fatto una prova super e anche con il Liapiave la squadra aveva fatto bene. Purtroppo siamo stati molto penalizzati dagli episodi, che spesso ci sono costati dei gol. In ogni caso siamo ancora in corsa per obiettivi importanti: ci attendono le ultime quattro partite e saranno tutte fondamentali, a partire dal big-match con il Treviso.

Tutto nelle mani dell'UBC. Dipende solo ed esclusivamente da noi: dobbiamo essere convinti di poter fare ancora la differenza. Di certo daremo tutto per raggiungere il traguardo prefissato ad inizio stagione, ovvero chiudere tra le prime cinque. Si apre una settimana importante e confidiamo anche in un pizzico di fortuna, che ultimamente ci ha voltato un po’ le spalle.