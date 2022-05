Eccellenza, girone B: mister Bertan (United Borgoricco Campetra) "Già adesso c’è tanta voglia di tornare in campo e ripartire"

Mister Alessandro Bertan parla e come al solito non è mai banale. Così come è tutto tranne che banale la riconferma sulla panchina della United Borgoricco Campetra anche per la stagione 2022-2023 del campionato Eccellenza. Queste le sue parole dopo il rinnovo del sodalizio con la squadra del presidente Poliero:

"Gli attestati di stima e di fiducia della dirigenza, presidente in primis, fanno un enorme piacere. Dopo la fusione della scorsa estate ci siamo rimessi tutti in gioco: c’era la voglia di far vedere a tutti la nostra passione e il nostro grande cuore. Direi che ci siamo riusciti: essere confermati dopo una stagione così bella ed esaltante significa che il lavoro e l’impegno sono stati apprezzati. Nuovi traguardi? È presto per parlarne. Ripetersi non sarà facile, ma già adesso c’è tanta voglia di tornare in campo e ripartire. Daremo tutto ciò che abbiamo per confermarci su alti livelli e, possibilmente, migliorare ancora. Le basi ci sono, il gruppo è affiatatissimo. Ho la massima fiducia in Fautelli, so che farà bene come sempre. E lo stesso vale per il mio staff: da Loris al fisioterapista, fino al preparatore dei portieri. Tra noi c’è una grandissima alchimia ed è proprio questa la cosa più bella: sai di avere sempre accanto un amico, pronto a dare tutto per te e per la squadra. Mercato? Stiamo già pensando ai giovani, perché tanti degli attuali “fuori quota” diventano “over”. Stiamo facendo delle valutazioni, perché siamo innamorati di tutti i nostri ragazzi. A malincuore sarà inevitabile fare delle scelte, l’inserimento dei 2003 e dei 2004 ce lo impone."