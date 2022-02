Eccellenza, girone B: mister Bisioli (Abano): "Questo punto ci dà fiducia e ci fornisce ancora più convinzione per il futuro"

Le parole post gara del tecnico dell'Abano, Vinicio Bisioli nel post match contro il Giorgione:

"Non so se siamo stati superiori al Giorgione, sicuramente è stata una partita strana. Tante occasioni da ambo le parti. Noi siamo stati bravi a non precipitare dopo il gol subito, non regolare a mio avviso perché la punizione viene battuta con la palla in movimento. Potevamo rischiare il tracollo, prendere il secondo che avrebbe compromesso la partita, ma siamo stati bravi a non cadere in questo. Nell'intervallo ho battuto molto su questo concetto, che anche nelle difficoltà, sullo 0-1 la gara era ancora in piedi e potevamo pareggiarla in qualsiasi momento. L'abbiamo fatto presto e poi devo dire che abbiamo cominciato a prendere in mano la partita con diverse occasioni clamorose sciupate, poi sul finale potevamo anche perdere. Siamo rimasti anche in 10 a 10' minuti dalla fine e lì abbiamo rischiato di perdere. Considerata la situazione e da dove veniamo prendiamo per buono questo punto, perché ci dà fiducia e ci fornisce ancora più convinzione per il futuro, con la consapevolezza che la strada intrapresa è quella giusta. Quello che stiamo facendo, nel modo di giocare, nel modo di proporci, ci sta portando risultati. Magari non eclatanti, ma quando non si perde è sempre positivo. I nuovi innesti hanno fatto bene, non dimentichiamoci che era la prima volta anche per molti di loro e magari devono ancora trovare l'intesa con i compagni. Toffoli ha fatto la sua partita, ha avuto la sua occasione ed ha lavorato bene anche in fase difensiva. Ha fatto molto bene Radoni, che è un giocatore molto veloce, rapido, che ha messo in difficoltà il Giorgione. Non pensavo tenesse i 90' per tutta la partita, perché non giocava da un po', ma ce l'ha fatta. Sono contento della pretazione dei ragazzi. L'unica amarezza di giornata è l'espulsione di Favaro nel finale. Adesso ci aspettano tre scontri diretti nelle prossime. Da queste gare capiremo molto della nostra stagione: se riusciamo a metterci in salvo senza patemi o dovremo soffrire fino all'ultimo secondo dell'ultima giornata."