Eccellenza, girone B: mister Cavazzana (Pozzonovo) "C'è rammarico e dispiacere per i ragazzi"

Le dichiarazioni dell'allenatore del Pozzonovo, Nicola Cavazzana, nel post match contro l'Arcella:

"C'è rammarico e dispiacere per i ragazzi. Abbiamo fatto una prestazione importante e credo che ai punti non meritavamo di perderla, ma questo è il calcio. Ho provato in tutte le maniera perlomeno a pareggiarla, ammassando tutti gli attaccanti e provarmela a giocare al massimo. Dovendo dare un occhio ai fuoriquota ho sacrificato persino Vanzato e magari potevano esserci delle situazioni con quattro giocatori offensivi che potevano provare a buttarla dentro. Non è bastato nemmeno questo. Noi siamo una squadra mediamente giovane. Non ci dimentichiamo che i Gallo, i Rizzieri sono ancora giovanissimi, anche se navigano questa categoria da almeno 4-5 anni. Franchin è un 2002 e il gol che ha segnato con il Bassano prima della sosta è stato incredibile. Esclusi Cazzadore, Artuso e Birolo, ho tutta gente giovane. Serve un po' di pazienza e farli crescere in serenità. Abbiamo fatto un primo tempo molto buono, soprattutto sull'aspetto del gioco. Poi è arrivata la perla di Tessari che ha fatto saltare il banco. Anche all'andata, sino all'espulsione di Di Bari avevamo fatto molto bene, rimanendo in partita. Abbiamo capito che dobbiamo lottare sempre fino alla fine nelle partite e dobbiamo giocare per salvarci. Sono fiducioso, perché se ripetiamo queste prestazioni, i punti ce li andiamo a prendere domenica in casa contro il Camisano. L'Arcella ha valori importanti, se sono primi in classifica merito a loro e ci sono valori. Dietro, in termini di compattezza difensiva, in mezzo al campo, in avanti, hanno tante alternative. Giustamente sono in alto e si giocano la Serie D. La nostra mentalità deve portare a pensare a salvarci. Purtroppo nel girone d'andata abbiamo perso alcune partite e alcuni punti, ma vedendo i risultati di quelle che ci stanno dietro noi dobbiamo pensare a salvarci. Molte squadre si sono rinforzate, mentre noi abbiamo perso giocatori chiave come Benucci (crociato) e Badiello, il suo sostituto, che rientrerà tra quache settimana. Noi dobbiamo guardare sotto e fare punti per ottenere la salvezza, poi si vedrà."