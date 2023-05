Eccellenza, girone B: mister Malerba (United Borgoricco Campetra) «Siamo ai primi passi di un nuovo percorso»

Prime settimane targate United Borgoricco Campetra per il nuovo allenatore Massimo Malerba, e già la voglia di programmare al meglio la stagione 2023-2024. In tanti lo aspettano al varco, con parecchi addetti ai lavori un po' perplessi per la scelta del presidente Poliero. E se Malerba è l'idea giusta per dare freschezza ad un progetto tecnico e sportivo di grande rilevanza a livello regionale, come la United Borgoricco Campetra? In attesa di risposte, mister Malerba si gode questi primi giorni. «Sta procedendo tutto molto bene – sostiene l’ex tecnico di Graticolato e Vigontina San Paolo – Ho trovato una società molto professionale e organizzata, consapevole dei suoi mezzi e forte di strutture davvero importanti». Certo, la fiducia a livello ambientale è tutta da ricostruire, dopo il flop di fine stagione, che ha tolto i playoff per salire in Serie D ai rossobiancoblu. Ancora mister Malerba: «È un ambiente in cui si respira calcio e questo è molto gratificante, sia per un allenatore che per gli stessi ragazzi. Siamo ai primi passi di un nuovo percorso ma c’è la ferma volontà di allestire una squadra competitiva. Avanti tutta, con entusiasmo e determinazione».