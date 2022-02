Eccellenza, girone B: mister Tentoni (Arcella) "Non so dove arriveremo, ma abbiamo voglia di toglierci soddisfazioni"

Le dichiarazioni del tecnico dell'Arcella, Davide Tentoni, nel post match contro il Pozzonovo:

"Cosa ho detto in mezzo al campo nel post partita ai ragazzi? I complimenti ai ragazzi, perché da qui a fine campionato troveremo sempre questo tipo di partite ostiche, sporche, dove c'è da sputare sangue, calcisticamente parlando, fino alla fine. Abbiamo sofferto in certi frangenti, dobbiamo aumentare la cattiveria agonistica, la concentrazione e la cura dei dettagli, perchè adesso, questi ultimi, fanno la differenza. So come lavorano, so come ci tengono e questa vittoria è un giusto premio per la loro umiltà. Il gol di Tessari è difficile da vedere in queste categorie, però lui ha calcio dentro di sé. Ha visto il portiere fuori, ha avuto la lucidità di capire quella giocata e di fare un gran gol. Abbiamo concesso due situazioni su palle inattive che mi scocciano, ma tendenzialmente ripartiamo con questa voglia e verve. Non so dove arriveremo, ma abbiamo voglia di toglierci soddisfazioni e di regalarci, perché no, un sogno. I ragazzi sono bravi, lo dico sino allo sfinimento. Arcella in serie D? Vorrebbe dire coronare un gran campionato e un percorso per me iniziato quattro stagioni fa e culminarlo con qualcosa di importante. La continuità sarà fondamentale da qui alla fine. Nel girone di andata lo siamo stati, perdendo solo una gara contro il Giorgione. Nel girone di ritorno le gare sono diverse, spesso più difficili, i punti valgono doppio, le squadra hanno degli obiettivi ben chiari. Noi ci prefissiamo di fare il meglio di domenica in domenica. Ci siamo detti che ci attendono 12 finali a partire da oggi. Una l'abbiamo vinta, ora ce ne mancano 11. Una gara alla volta, preparandola al meglio durante la settimana, cercando di divertirci quando scendiamo in campo e vedremo cosa accadrà. Questo gruppo è bellissimo da allenare e con cui starci assieme. Avevamo preparato la gara con un 4-3-3 per andare a cercare gli esterni nostri e mettere in difficoltà i loro terzini. Non ci siamo riusciti, anche per merito del Pozzonovo, che aveva preso un po' il controllo del gioco in mezzo al campo. Di conseguenza ho spostato Cherif in mezzo e devo dire che ci è andata bene, perché la squadra ha iniziato a trovare più misure, più seconde palle e più situazioni tattiche in cui soffrire di meno."