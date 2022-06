Eccellenza, girone B: mister Tentoni torna in panchina con la Robeganese

Nemmeno il tempo di tirare il fiato dopo l'epopea con l'Arcella e per Davide Tentoni è già tempo di una nuova avventura. È lui il prescelto dal direttore generale Riccardo Stevanato per la panchina della Robeganese Salzano.

Sarà lui il sostituto di Giovanni Soncin, l'artefice della salvezza ai playout contro l'Abano di mister Bisioli.

Per l'ex coach dell'Arcella tanta voglia di rimettersi in gioco in un contesto completamente differente come quello veneziano.