Eccellenza, girone B: Nandor Benucci (Pozzonovo) "Sarà una stagione di rilancio"

Sarà uno dei pilastri su cui il Pozzonovo baserà le sue fortune nel campionato Eccellenza 2022/2023. Stiamo parlando del mediano Nandor Benucci, ex di Abano e Piovese, pronto a rimettersi in gioco nuovamente con i biancoazzurri. dopo la rottura del crociato anteriore destro durante la trasferta dello scorso dicembre sul campo della United Borgoricco Campetra. Queste le sue dichiarazioni:

"Sono appena entrato nel sesto mese e devo dire che mi sento molto bene. Conto di essere pronto per unirmi al gruppo sin dall’inizio della preparazione. Sono molto contento di continuare la mia esperienza al Pozzonovo: come già detto mesi fa, mi auguro di poter restare a lungo perché è una società sana e dai grandi valori, sia umani che sportivi. Purtroppo la scorsa stagione non è andata come volevo: dopo quel grave infortunio avevo 'paura' che la dirigenza prendesse una decisione diversa nei miei confronti. Invece mi è stata data un’altra occasione e non voglio assolutamente sprecarla. Ora dipende tutto da me: sono un lottatore e sono certo che, per l’ennesima volta, lo dimostrerò in campo.Non vedo l’ora di ricominciare. Sarà una stagione di rilancio, sia per me che per la squadra, alla luce della nuova guida tecnica e dei cambiamenti che ci saranno all’interno della rosa. Ci faremo sicuramente trovare pronti per raggiungere gli obiettivi prefissati. Colgo l’occasione per ringraziare la società, la MediClinic, la dirigenza, i compagni, mister Cavazzana e l’intero suo staff per il grande supporto che mi hanno dato in un periodo davvero difficile. Ho ricevuto tantissime dimostrazioni di affetto che mi hanno motivato ancora di più, spronandomi a tornare in campo più forte di prima."