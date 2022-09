Eccellenza, girone B: Nicola Niero (United Borgoricco Campetra) "Questa è una realtà che continua a crescere"

Si può considerare un nuovo acquisto, il portiere che negli ultimi 4 anni ha difeso la porta del Borgoricco prima e del Borgoricco Campetra poi? Evidentemente si. E così, alla vigilia del debutto di campionato, il ds Fautelli ha piazzato la zampata vincente e riportato in rossobiancoblu un numero 1 di grande affidabilità: Nicola Niero. Classe 2000, un passato nelle giovanili della Vigontina e del Cittadella, ma anche la Promozione con il Treviso, prima di iniziare la sua storia d'amore con la United Borgoricco Campetra. Queste le sue parole:

"Questa è una realtà che continua a crescere, anno dopo anno – le parole del giovane estremo difensore – Merito dell’ambiente e di tutto ciò che la società mette a disposizione, dalle strutture allo staff. L’anno scorso siamo riusciti ad imporre il nostro gioco e quest’anno cercheremo di fare lo stesso, scendendo in campo a viso aperto e dando sempre il massimo in tutte le battaglie che ci aspettano. Dovremo disputare tantissime partite, con trasferte più lunghe e con diverse società che puntano senza mezzi termini al salto in serie D. Colgo l’occasione per ringraziare la dirigenza per la fiducia che ha nuovamente riposto in me."