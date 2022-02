Eccellenza, girone B: Nicola Niero (United Borgoricco Campetra) "Ci attendono tredici gare di fuoco"

Pilastro della retroguardia rossobiancoblu, portiere di sicuro affidamento, nonostante la giovane età e con un curriculum da veterano. San Domenico Savio, ma soprattutto Cittadella, Vigontina San Paolo e Treviso per Nicola Niero, classe 2000. Quando parla lui, le banalità sono al bando. Ecco la sua analisi del momento dello United Borgoricco Campetra, dai canali ufficiali della squadra dell'Alta Padovana:

"Personalmente sottolineerei il grande lavoro fatto dalla società negli ultimi quattro anni. È stata allestita una rosa che, a differenza di altre compagini, ha cambiato veramente poco: un gruppo cresciuto di stagione in stagione, un passo alla volta, anche grazie alla fiducia e alla tranquillità trasmessa dalla dirigenza. Ci siamo appena messi alle spalle un girone di andata molto positivo, visto che siamo riusciti ad imporre il nostro gioco anche con le “big”: il tutto nonostante nessuno, alla vigilia, ci indicasse tra le favorite. Il merito è della società, dello staff e di tutti i miei compagni, che in settimana danno il cento per cento in ogni allenamento proprio per arrivare alla domenica con l’obiettivo comune della prestazione e del bel gioco. Veniamo da un periodo di stop in cui il Covid e l’assenza della consueta partita domenicale ci hanno fatto mancare un po’ di sensazioni e di emozioni. Ora sta a noi dimostrare di che pasta siamo fatti. Ci attendono tredici gare di fuoco, che dovremo giocare come fossero altrettante finali. Vogliamo dimostrare chi siamo e toglierci, magari, anche qualche sassolino dalle scarpe».