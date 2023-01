Eccellenza, girone B: tra Opitergina e United Borgoricco Campetra pareggio e poche emozioni

Partita senza vincitori né vinti ad Oderzo tra Opitergina e United Borgoricco Campetra. Big match non particolarmente vivace, con due squadre particolarmente attente e robuste in fase difensiva. Per la United Borgoricco Campetra una mezza occasione sprecata per accorciare verso la vetta del girone B di Eccellenza, tenendo in considerazione il turno di riposo del Treviso capolista. Allo stesso tempo, con questo pari l'Opitergina resta a due punti di distanza, lasciando dormire sonni parzialmente tranquilli agli uomini di Bertan.

Primo tempo intenso, con ritmi alti, e Tescaro protagonista assoluto, costrigendo Lorello ad un paio di interventi provvidenziali. Nella ripresa ritmi più bassi, l'Opitergina sale di tono e costringe Papagno ai lavori straordinari. Il risultato non si schioda dallo 0-0 e nel post gara Luigi Fautelli, direttore sportivo della United Borgoricco Campetra, analizza così la sfida: «Per quanto si è visto, il pareggio ci sta. Abbiamo affrontato una squadra forte, costruita per lottare al vertice. Per noi era uno scoglio importante e averlo superato indenni è un segnale positivo. La classifica è molto corta, quindi testa subito alla prossima».



Questo il tabellino della di Oderzo:



OPITERGINA-UNITED BORGORICCO CAMPETRA 0-0



OPITERGINA: Lorello, Fin (46’ s.t. Perinot), Ferreira (39’ s.t. Carniato), Botter (43’ s.t. Vianello), Pellegrini, Granzotto, Tagliapietra (39’ s.t. Berardi), Cotali, Morbioli, Akafou, Pontin (32’ s.t. Rosina). A disp. Vizzo, Furlan, Salviato, Tesolat. All. Loris Bodo.



UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Girardi, Rumiz, Volpato (34’ s.t. Vasic), Scappin, Antonello (32’ s.t. Oprean), Marangoni (16’ s.t. Fighera), Sartori (32’ s.t. Torregrossa), Cappella, Chinellato (16’ s.t. Barichello), Tescaro. A disp. Niero, Dal Toso, Regazzo, Dussin. All. Alessandro Bertan.



ARBITRO: Aratri di Bari.



NOTE: Spettatori 180 circa. Ammoniti Botter, Chinellato e Antonello. Recuperi: 1’ e 4