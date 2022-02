Eccellenza, girone B: un pareggio che non serve a nulla tra Abano e San Giorgio in Bosco

Quattro gol, cinque ammoniti, tante emozioni e alla fine un punto a ciascuno che accontenta poco ognuno. Si puà riassumere così lo scontro diretto per la salvezza tra l’Abano di Vinicio Bisioli e il San Giorgio in Bosco di Gualtiero Grandini nel terzo turno del girone B del campionato Eccellenza. Il cammino verso la permanenza della categoria resta complesso per entrambe, ma non impossibile, se è vero che Scardovari ed Albignasego non fuggono dalle sabbie mobili della bassa classifica.

LA CRONACA

Nel primo tempo il tema tattico è chiaro. Abano in possesso, San Giorgio in Bosco in contropiede. Arrivano così le due reti degli ospiti, con il solito ed implacabile Andrea Simoni, rispettivamente al 6' e al 24'. Otto le reti in campionato del numero ospite, pari al 61,5% delle marcature totali del suo team, tredici.

All'intervallo gli uomini di Bisioli cambiano marcia e trovano prima la rete con il centrale difensivo Zatta, al 48' e poi pareggiano a tre minuti dalla fine con il solito Favaro, con uno scaldabagno imparabile per Gallo, dopo una bella combinazione tra Radoni e Thiam. Nel recupero, Zatta ha l'occasione per diventare l'eroe di giornata, ma l'arbitro non vede un tocco di mano evidente di un difensore avversario, mentre al 95' Favaro di testa incorna al meglio, ma Gallo devia sul palo il pallone quel tanto che basta per non vederlo depositato in rete. L'eroe, vero, della gara per il San Giorgio In Bosco.

Ecco il tabellino del Comunale di Monteortone:

ABANO: Pirana, Cunico (36’ p.t. Thiam), Henrique Volpe, Sekulic, Zatta, Pinto, Rosa, Nnodim (29’ s.t. Furlan), Toffoli (43’ p.t. Favaro), Radoni, Anderson Piva. A disp. Havryshkiv, Machairas, Proto, Capuzzo, Bozza, Potsi. All. Vinicio Bisioli

SAN GIORGIO IN BOSCO: Gallo, Sicari (28’ s.t. Callegaro), Fior, Stocco (44’ s.t. Rode), Vigo, Segato, Tonin (41’ s.t. Rossi), Bizzotto (16’ s.t. Velardi), Xausa (37’ p.t. Gerotto), Carollo, Simoni. A disp. Causin, Furlan, Antonello, Burbello. All. Gualtiero Grandini



ARBITRO: Scuderi di Verona

RETI: 6’, 24’ Simoni, 48' Zatta, 87' Favaro

Ammoniti Henrique Volpe, Rosa, Radoni, Carollo e Simoni

Recuperi: 1’ e 6’.