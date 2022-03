Eccellenza, girone B: un pareggio che non serve a nessuno tra Academy Plateola e United Borgoricco Campetra

Un pareggio abbastanza inutile a questo punto della stagione nel derby del turno infrasettimanale del girone B dell'Eccellenza tra l'Academy Plateola e la United Borgoricco Camperta. Tanto amaro in bocca da ambo le parti, con gli ospiti che si fanno preferire nella prima frazione, mentre è prepotente il ritorno dei padroni di casa nella ripresa. Una grande chance buttata al vento per accorciare verso Giorgione ed Arcella per la United Borgoricco Campetra, mentre per gli uomini di Zattarin, espulso ad un quarto d'ora dalla fine, la conferma che il recupero di Petrilli e i grandi nomi acquistati nei mercati di dicembre e febbraio, hanno fatto bene al gioco e alla prestazione della squadra.

LA CRONACA

Avvio da allacciarsi le cinture per il pubblico di casa, con una veemente United Borgoricco Campetra, che dopo 10’ passa in vantaggio. Zurlo per Cappella e destro al volo ad incrociare di quest'ultimo che fa applaudire tutti gli sportivi presenti. Nei primi 45' i rossobiancoblu sono molto pimpanti e sgiorano il raddoppio in almeno due occasioni. Prima Girardi, colpo di testa alto, e poi Tescaro, ipnotizzato davanti a Costa, dimostrano la fame di vittoria degli uomini di Bertan. Gli uomini di Zattarin sono pericolosi a folate e trovano il pareggio solo nella ripresa, quando il neoentrato Petrilli mette sulla testa di Sottovia un cioccolatino da scartare e depositare in rete. Siamo al 57'. A questo punto le due squadre sembrano quasi accontentarsi, inspiegabilmente, e con i ritmi blandi, esce fuori il maggior tasso tecnico dell'Academy Plateola, che comunque non sortisce grossi pericoli alla porta difesa da Favarin. Il pareggio accontenta tutti e nessuno alla fine, con la sensazione di una grande occasione persa da ambo le parti.



Ecco il tabellino del derby tra Plateola e United Borgoricco Campetra



ACADEMY PLATEOLA: Costa, Ostojic, Scremin, Lelj, Bazzani, Bonin, Santinon (9’ s.t. Petrilli), Gusella, Sottovia, Roveretto, Spessato (24’ s.t. Scalco, dal 42’ s.t. Zini). A disp. Miranda, Pavarini, Guglielmetti, Gasparini, Timpanaro, Diallo. All. Gianluca Zattarin



UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Favarin, Girardi, Regazzo (28’ s.t. Molin), Vasic (33’ s.t. Tessaro), Scappin, Donè, Tescaro (13’ s.t. Agostini), Volpato, Cappella, Fantinato (28’ s.t. Fiorese), Zurlo (37’ s.t. Poncia). A disp. Niero, Zantomasi, Marangoni, Scapolan. All. Alessandro Bertan

ARBITRO: Manzini di Verona



Reti: 10’ Cappella, 57' Sottovia

Espulsi: 75' mister Zattarin per proteste, 80' Gusella per doppia ammonizione

Ammoniti: Spessato, Sottovia, Tescaro e Donè

Recuperi: 2’ e 4’