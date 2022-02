Eccellenza, girone B: pareggio a reti bianche tra Borgoricco Campetra e Camisano

Nessuna rete, ma tante emozioni nel big-match della prima giornata di ritorno tra la United Borgoricco Campetra di Alessandro Bertan e il Camisano di coach Sabbadin. Uno 0-0 dal sapore agrodolce per i padroni di casa che proseguono nella loro marcia di risultati positivi, ma che possono avere dei rimpianti per le tante parate compiute da Corà. La testa della classifica resta a tre punti, il second posto uno. La favola continua.

LA CRONACA

Non è un match per esteti del gioco. Tanti falli, tanto agonismo, anche qualche entrata al limite del codice penale. C'è lavoro Scicolone. Nel marasma di questa fisicità, Cappella nel primo tempo si fa subito rispettare, ma la sua girata su assist di Tessaro è murata dalla difesa vicentina. Nella ripresa il neoarrivato Tessaro esalta Corà in più di un'occasione. Il duello lo vince l'estremo difensore berico e dove non arriva il numero 1 vicentino, ci pensa l'incrocio dei pali a negare la vittoria ai biancorossoblu.

Nel post gara mister Bertan analizza con freddezza la gara dal sito ufficiale della squadra padovana: "È stata una partita tosta, esattamente come quella dell’andata. Abbiamo affrontato una compagine allenata molto bene dall’amico Sabbadin. Ne è uscito un primo tempo piuttosto brutto, con un gioco maschio e frammentato che non ci ha permesso di esprimere il nostro solito calcio. La ripresa è andata decisamente meglio: siamo stati arrembanti, abbiamo creato tantissimo e il loro portiere ha salvato il risultato con due autentici miracoli. Ai ragazzi ho detto che non bisogna avere alcun rimpianto, perché ieri è mancato solo il gol. Aver mantenuto ancora la porta inviolata è un segnale importante: non si giocava da un mese e mezzo, eppure abbiamo dimostrato di essere ancora tosti e duri a morire. Ci sono stati molti risultati sorprendenti: basti pensare allo 0-3 dell’Arcella a Bassano, al pareggio del Giorgione con l’Abano o alle vittorie esterne di Albignasego e Scardovari contro Robeganese e Godigese. Avanti a testa bassa, pronti ad un’altra battaglia domenica a Noale»



Ecco il tabellino della gara di Borgoricco



UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Favarin, Girardi (26’ s.t. Regazzo), Molin (14’ s.t. Agostini), Sbrissa (14’ s.t. Fantinato), Donè, Zantomasi, Tescaro, Matteo Volpato, Cappella, Tessaro (32’ s.t. Vasic), Bruscaglin (26’ s.t. Zurlo). A disp. Niero, Marangoni, Nonnato, Fiorese. All. Alessandro Bertan

CAMISANO: Corà, Anostini, De Stefani, Pavan, Chimento, Maistrello, Rampin (43’ s.t. Dal Brolo), Faggin, Rej Volpato, Baccarin (14’ s.t. Sciancalepore), Pavanello. A disp. Gamba, Midolati, Campesan, Michelini, Bigarella, Giaretta, Cristofani. All. Massimiliano Sabbadin

ARBITRO: Scicolone di San Donà di Piave

Ammoniti Molin, Regazzo, De Stefani, Pavan, Sciancalepore e Anostini

Recuperi: 2’ e 5’