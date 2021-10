Eccellenza, girone B: pareggio casalingo per il Pozzonovo

Un punto a testa nella gara tra Pozzonovo e Scardovari valida per la quarta giornata di andata del girone B di Eccellenza.

Un risultato che smuove la classifica di ambo i team e che fa ripartire la locomotiva Pozzonovo dopo due sconfitte di fila contro Arcella e Camisano. Nel final, grande rammarico per la traversa di Gherardo a pochi minuti dalla fine. Sarebbe stato il gol del probabile 2 a 1.

La Cronaca

Stuio ed equilibrio fino al 26'. Corner del Pozzonovo, classico mischione in area e dalla giungla spunta fuori Rizzieri, che trova il tocco vincente portando avanti i biancoblu di mister Cavazzana. La gara sembra in discesa, ma i rodigini non ci stanno e al tramonto della prima frazione, trovano il pareggio. Altro coner, questa volta ci mette la testa Bellemo, non lasciando scampo a Schiavon.

Bullo, nel secondo tempo, va vicino al gol, ma il suo pallonetto è fuori. Il Pozzonovo carica a testa bassa e una manciata di minuti dal termine Gherardo, tra i migliori in campo, ha la palla giusta per mandare in orbita i suoi. Il suo sinistro di prima va sulla traversa a portiere battuto. Dalla possibile vittoria alla possibile sconfitta, il confine è sempre sottile. Boscolo regala un brivido, non richiesto, al pubblico di casa, ma il suo pallone sfiora l'incrocio dei pali.

Pozzonovo e Scardovari, salgono a braccetto a 4 punti in classifica.

Il tabellino della gara:

POZZONOVO: Schiavon, Dario, Et Tahiry, Di Bari, Benucci, Artuso, Degan, Gherardo (48’ s.t. Franchin), Rizzieri, Pavan (32’ s.t. Gallo), Cortella (37’ s.t. Cazzadore). A disp. Xhani, Businarolo, Costantin, Marzola, Badiello, Birolo. All. Nicola Cavazzana.

SCARDOVARI: Zennaro, Vidali (24’ s.t. Vianello), Marino, Stefano Bellemo, Ballarin, Caraceni (39’ s.t. Moretti), Banin (16’ s.t. Enrico Ferro), Corradin, Nicolò Bellemo (43’ s.t. Matteo Ferro), Boscolo, Bullo. A disp. Mirandella, Maistrello, De Bei. All. Fabrizio Zuccarin.

ARBITRO: Simeoni di Conegliano.

RETI: 26’ p.t. Rizzieri, 43’ p.t. Stefano Bellemo.

Ammoniti Marino, Stefano Bellemo, Ballarin e Banin.

Recuperi: 1’ e 4’.