Eccellenza, girone B: peccato Albignasego, vince il Camisano

In una gara molto equilibrata e ben giocata da ambo le squadre, ad avere la meglio nell'ottava giornata del girone B del campionato Eccellenza, è il Camisano di mister Sabbadin. Peccato per l'Albignasego, protagonista di una gara vivace e interessante, che paga dazio le ingenuità dettate dalla gioventù. Il tempo per rimettere in sesto la classifica c'è per i granata, ma è ora di fare punti. Sin dal prossimo appuntamento contro il Calvi Noale, in grande risalita dopo un avvio di stagione shock.

La Cronaca

Tanto pressing nei primissimi minuti per i padroni di casa, che vanno vicini al vantaggio con Sciancalepore, che si divora un gol già fatto a due passi da Daffré, preferito a Bala dall'inizio. Il gol è nell'aria e arriva puntuale. Ancora un indecisione sulla fascia destra difensiva dell'Albignasego e il pallone recapitato nel centro dell'area è preda del solito Volpato, che all'8' insacca l'1 a 0. Lo svantaggio non demoralizza l'Albignasego, anzi. Al 20' Materazzo mette in mezzo un buon pallone dalla destra, e Cecconello la sbuccia, non trovando la deviazione vincente. Alla mezz'ora ecco il gol del pareggio. Fa tutto Scevola, che conquista e realizza il penalty. Ancora una buona prestazione per il tuttocampista granata. A questo punto l'inerzia del match è tutta per l'Albignasego. In chiusura di tempo Mattia Cecconello va vicino al sorpasso, ma il suo tiro a giro è fuori di poco. Si va così alla ripresa. Al 55' Mattia Cecconello che costringe al miracolo il portiere avversario. Sembra tutto andare verso la rete dei granata, invece il Camisano si conferma una grande squadra e trova la rete su un pasticcio difensivo che vede protagonisti la solita parte destra difensiva dell'Albignasego in collaborazione con Daffrè. Sciancalepore ringrazia e serve un pallone perfetto per Dario che insacca a porta sguarnita. Siamo al 65'. Il gol taglia un po' le gambe alla squadra ospite, che riprende vita dopo l'espulsione, molto ingenua di Sciancalepore. Ultimo minuto, l'Albignasego ha il pallone per pareggiare con Rosa, ma la sua conclusione ciabattata viene abbrancata in presa dal il portiere. Sul ribaltamento di fronte, contropiede vicentino e Faggin calcia un rigore in movimento impossibile da sbagliare. Sipario calato, i tre punti vanno al Camisano, ma l'Albignasego ha tanto per cui rammaricarsi.