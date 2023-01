Eccellenza, girone B: Piovese, esonerato mister Ottolitri. Torna Piron?

Come anticipato domenica su queste pagine, la Piovese ha sollevato dall'incarico il tecnico Marco Ottolitri. Lo ha reso noto la società biancorossa tramite i suoi canali ufficiali, ringraziando il mister per il lavoro svolto a partire da novembre subentrando all'eroe della Promozione, quell'Alessandro Piron che ora rischia di tornare sulla plancia di comando. Di certo per la Piovese, in questa stagione non c'è mai stato un attimo di pace. Nessuna scossa in termini di risultati, pochi progressi in termini di manovra, con un malinconico ultimo posto in classifica, frutto di 9 punti in 19 gare e un -9 dalla zona playout.

Tra oggi e domani dovrebbe essere annunciato il nuovo allenatore biancorosso. Dopo un intero mercato condotto su indicazione di mister Ottolitri, ecco un altro ribaltone in casa Piovese.