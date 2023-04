Eccellenza, girone B: Piovese, il Giorgione passa al Vallini

Solo un miracolo può salvare questa Piovese. La sconfitta del Vallini contro il Giorgione, nell'anticipo della 38°giornata del girone B del campionato Eccellenza, rischia di risultare fatale per la squadra di Graziano. Con due match di disputare, la zona playout è a -3 e le sensazioni sono poco confortanti. Il calendario non aiuta: nelle prossime partite le rivali sono l'Eclisse Carenipievigina e il Portomansué, rispettivamente in lotta per salvarsi direttamente e per la promozione in D. I due punti raccolti nelle ultime 6 gare sono un bottino troppo magro per una squadre che in questa stagione ha dimostrato poche volte il suo reale valore, aggrappata alle magie del suo talentuoso 41enne, Enrico Bortolotto. La flessione della Piovese è coincisa con quella del suo trascinatore, in evidente riserva nell'ultimo mese.

Contro il Giorgione succede tutto nei primi 22'. Vantaggio ospite con il solito Pluchino al 6', raddoppio al 15' con Salomone, centrale difensivo classe 2001 che meriterebbe palcoscenici decisamente più grandi dell'Eccellenza. Il rigore di Boscain al 22', conquistato da Bortolotto, ravviva un Vallini frastornato dalla furia trevigiana, ma non è sufficiente. Nella ripresa si segnala solo una punizione di Pasetto, ben parata da Bonato.

È notte fonda a Piove di Sacco. Lo spettro del campionato Promozione si avvicina sempre di più.

Questo il tabellino della gara:



PIOVESE (4-3-3): Leba, Bortoluzzi (32’st Bruscaglin), Dei Poli, Pasetto, Sartori, Caso, Boscain, Degan, Menegazzo (32’st Toffanin), Bortolotto, Monaco (45’st Bruscaglin). A disposizione: Mancin, Voltan, Rigoni, Asoletti, Tommasi, Maggio. All. Graziano.

GIORGIONE (4-3-3): Bonato, Minato, Bevilaqua, Anile, Salomone, Rosin (37’st Baggio), Franco, Stefani (40’st Franchetto N.), Pluchino (24’st Rosin), Dalla Santa Casa, Basso. A disposizione: Antonello, Franchetto A., Dolce, Curimi, Musaraj, De Lazzari All. Sandri.

Arbitro: Chindamo di Como

Reti: 6' p.t. Pluchino (G), 15' p.t. Salomone (G), 22' p.t rig. Boscain (P)