Eccellenza, girone B: troppa Piovese per la Liventina, i biancorossi festeggiano la prima vittoria

Al Vallini di Piove di Sacco, la Piovese torna a festeggiare una vittoria in Eccellenza dopo molto anni. Contro la Liventina, nella terza giornata di campionato del girone B, gli uomini di Piron incartano un delizioso 2 a 0, frutto delle marcature dell'eterno Bortolotto al 26' del primo tempo e di Menegazzo al 49'. Guarda caso, due della vecchia guardia biancorossa che hanno regalato l'ascesa dalla Promozione lo scorso anno.

Dopo tre partite i punti in classifica sono quattro e con il nuovo innesto di Enrico Pavanello, la compagine di Piron si candida ad essere la mina vagante del girone B. Con pazienza e buon senso, gli uomini del presidente Bertani possono togliersi molte soddisfazioni in questo primo anno di Eccellenza, da affrontare con la voglia di riassestarsi, in vista di un futuro a latitudini più alte, e già note, per questo centro importante della provincia padovana.