Eccellenza, girone B: che beffa Arcella, il Portomansué ringrazia e pareggia

Il rigore beffa di Filippini, a quattro minuti dalla fine, nega una vittoria all'Arcella che sarebbe stata di grande importanza in ottica salvezza. Prestazione maiuscola degli uomini di Fonti, che tornano con un punto dal campo del Portomansuè e si mangiano anche le mani, dopo aver accarezzato il sogno del colpaccio in casa di una delle primissime della classe per tutto il secondo tempo. Un vero peccato, perchè vincere oggi avrebbe avuto un sapore decisamente diverso per la classifica, ma trovare un pareggio contro un avversario del genere non può comunque che essere un grande risultato per una squadra che fino all'ultimo sa che dovrà lottare per mantenere la categoria.



Mangieri e Tamponi si divorano due grandi occasioni da rete in avvio. Il Portomansuè al 15′ va in rete con Pessot, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Mangieri spaventa Rallo, con quest'ultimo provvidenziale in uscita al 31' su Tamponi lanciato a rete. L'Arcella ci crede e nella ripresa sblocca con Rossi al 65'. Sembra tutto fatto, ma Toso all'86' è ingenuo su De Martin in area di rigore. Filippini dal dischetto non sbaglia, il Portomansué sale al primo posto in classifica affiancando la Godigese.



Questo il tabellino della gara:

PORTOMANSUE-ARCELLA 1-1

PORTOMANSUE: Rallo, Dassie, Granati, Nicoletti, De Biasi, Pessot, Tomasella (23′ st Mihali), Grandin (23′ st De Martin), Urbanetto, Furlan (36′ st Filippini), Di Marzo (23′ st Ros). A disposizione: Campanerutto, Prosdocimo, Pramparo, Peresin, Bonamaison. Allenatore: Marchetti.



ARCELLA: Berto, Toso, Rubin, Varnier, Pistolato, Boscaro, Zavan, Danielli (46′ st Stangherlin), Tamponi (43′ st Plamadeala), Mangieri, L. Rossi (48′ st Sartore). A disposizione: T. Rossi, Lovato, Vecchiato, Menato, Bettonte, Teodoro. Allenatore: Fonti.



Arbitro: Vacca di Bassano.

Reti: 20′ st L. Rossi, 41′ st rigore Filippini.

Note: ammoniti De Biasi, Danielli, Tamponi, Urbanetto, Dassie, Furlan e Berto. Calci d’angolo 8-5