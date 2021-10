Eccellenza, girone B: sconfitta fuori casa per il Pozzonovo

Il Camisano del grande ex Sabbadin, infligge un altro poker al Pozzonovo di Cavazzana. Non basta il rigore iniziale di Cortella, vicentini dominanti

Non poteva esserci epilogo peggiore per il Pozzonovo nella prima sfida contro il condottiero che li ha diretti per sette anni dalla panchina, Massimiliano Sabbadin. Sorride il Camisano, con un poker di reti in cui il grande protagonista della giornata è Rej Volpato, ex enfant prodige del Calcio Padova di metà anni 2000, oltre ad aver giocato nella Primavera della Juventus, Bari, Siena, solo per citare alcune esperienze tra i professionisti.

Pozzonovo sprint, subito in rete al 2' con Guido Cortella, abile nel trasformare il rigore conquistato da Rizzieri. Sembra l'inizio di una giornata trionfale, ma non è così. Al 24' ecco il pareggio degli uomini di Sabbadin. Filippo Mario crea, Pavanello trasforma. Sull'1 a 1 il Camisano inizia a macinare calcio e quattordici minuti dopo ecco il sorpasso. Sciancalepore salta il suo diretto avversario e fredda Schiavon con una sassata sotto la traversa.

Nel secondo tempo, il Pozzonovo è frastornato e poco prima della metà della frazione viene trafitto per la terza volta. Assist di Pavanello e Rej Volpato conferma il talento che l'ha sempre contraddistinto con un collo sinistro di una potenza terrificante. Passano dodici minuti ed ecco il quarto e definitivo squillo vicentino. Pavanello sigla la sua doppietta personale, questa volta con un tocco da rapace dell'area di rigore.

Nel finale c'è spazio per un palo del Pozzonovo, ma per gli ospiti non è giornata.

Ecco il tabellino della partita di Camisano:

CAMISANO: Corà, Anostini, De Stefani, Luca Pavan, Chimento, Maistrello, Mario, Giaretta, Volpato, Sciancalepore, Pavanello. A disp. Mariga, Dal Brolo, Colman Castro, Tonazzo, Bertoncello, Bigarella, Baccarin, Maistro, Marazia. All. Massimiliano Sabbadin.

POZZONOVO: Schiavon, Businarolo, Et Tahiry, Dario, Benucci, Artuso, Degan, Davide Pavan, Rizzieri, Gallo, Cortella. A disp. Xhani, Thompson, Costantin, Marzola, Badiello, Boscain, Gherardo, Birolo, Franchin. All. Nicola Cavazzana.

ARBITRO: Aderouj di Castelfranco Veneto.

RETI: 2’ rig. Cortella, 24’, 74' Pavanello, 38' Sciancalepore, 62' Volpato.

Recuperi: 1’ e 3’.