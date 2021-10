Eccellenza, girone B: primo punto stagionale per l'Abano a Pozzonovo

Due reti per tempo, un punto a ciascuno, ma soprattutto tanta amarezza per l'Abano di Massimo Milazzo, nella sesta giornata del campionato Eccellenza girone B. Un sospiro di sollievo per i ragazzi di Cavazzana, capaci di riequilibrare una gara resa complessa da un primo tempo approcciato in maniera insufficiente e qualititavemente rivedibile.

Per i biancazzurri è un pareggio che frena la rincorsa in classifica, mentre per gli ospiti neroverdi, dopo otto sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, è il primo punto in classifica.

La cronaca

Abano tambureggiante sin dall'inizio. In meno di venticinque minuti, i neroverdi hanno già segnato due gol. La prima marcatura è una firma d'autore, quella di Victor Henrique Volpe, abilissimo nel capitalizzare al massimo l'assistenza di Nicola Capuzzo. Il raddoppio è frutto dell'enfant du pays, Cunico, che deposita in rete la sponda aerea di Volpe.

Sembra tutto fatto per l'Abano, ma il Pozzonovo nella ripresa rientra in campo con un altro piglio. Al 59' Cortella suona la riscossa con un calcio di rigore, spiazzando Pirana. Il pareggio arriva al 76' con una capocciata di Artuso su corner. Nel momento migliore dei padroni di casa, ecco l'inferiorità numerica, con la doppia ammonizione a Ismail Et Tahiry.

Appuntamento al 7 novembre per il settimo turno di campionato. Il Pozzonovo in trasferta contro il Giorgione, nel replay dei quarti di Coppa Italia Eccellenza del 31 ottobre, mentre l'Abano attende in casa lo United Borgoricco Campetra.

Ecco il tabellino della partita:

POZZONOVO: Schiavon, Dario (1’ s.t. Badiello), Et Tahiry, Di Bari, Benucci (1’ s.t. Cazzadore), Artuso, Degan, Gherardo, Rizzieri (43’ s.t. Birolo), Pavan, Cortella (39’ s.t. Costantin). A disp. Xhani, Businarolo, Marzola, Franchin, Gallo. All. Nicola Cavazzana.

ABANO: Pirana, Ferreira (43’ s.t. Guerriero), Rosa, Bozza (47’ s.t. Sarr), Cunico, Finazzi, Leonardis (24’ s.t. Thiam), Capuzzo (32’ s.t. Proto), Favaro, Bocellari (8’ s.t. Nnodim), Volpe. A disp. Havryshkiv, Gazzola, Idiaghe. All. Massimo Milazzo.

ARBITRO: Sy di Verona.

RETI: 18’ p.t. Volpe, 23’ p.t. Cunico, 14’ s.t. Cortella (rigore), 31’ s.t. Artuso.

Espulso al 34’ s.t. Et Tahiry per doppia ammonizione.

Ammoniti Pavan, Rizzieri, Gallo, Pirana, Finazzi e Sarr

Recuperi: 1’ e 4’.