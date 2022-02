Eccellenza, girone B: Pozzonovo all'ultimo respiro, Abano in decollo, Borgoricco Campetra ko con la capolista

Giornata di gare all'ultimo respiro questo 17°turno del campionato Eccellenza girone B. Lo United Borgoricco Campetra non riesce a imporsi sul campo del Giorgione, che si riporta in testa al raggruppamento sorpassando l'Arcella. 2 a 0 per gli uomini di Esposito, dimostrandosi una volta di più la favorita numero uno per la risalita in Serie D. Vittorie nella zona calda per Pozzonovo e Abano. Gli uomini di Cavazzana si portano a 21 punti grazie alla rete di Franchin al 93' contro lo Scardovari, mentre l'Abano di Bisioli continua la sua lenta ed inesorabile risalita. 2 a 1 alla Robeganese, in uno scontro salvezza che alla lunga potrebbe rivelarsi decisivo ai fini del campionato. Da segnalare i pareggi dell'Academy Plateola sul campo del Camisano e il punticino strappato con le unghie e con i denti dal San Giorgio in Bosco del neo tecnico Sandri, contro la Godigese.

Giorgione-United Borgoricco Campetra 2-0 (23' Nicoletti, 83' Bonaldi)

Niente da fare per i ragazzi di Bertan in quel di Castelfranco. Con una rete per tempo, i trevigiani si confermano in testa alla classifica, ma quanta fatica contro i padovani. Tra i migliori in campo c'è il portiere di casa Antonello, che sbarra la strada a Tessaro, in due occasioni, ed induce all'errore bomber Cappella nella ripresa. Le reti degli Esposito boys arrivano su corner con Nicoletti, abile a battere Favarin al 23', e in contropiede con Bonaldi, sull'imbrunire del match. Nel mezzo, tanto agonismo e alcune giocate strappa applausi di Dalla Santa Casa, che dopo la traversa colta nel primo tempo, illumina la gara di par suo. La United Borgoricco Campetra reclama un rigore sull'1 a 0 per un presunto fallo di Antonello ai danni di Zantomasi.

Ecco il tabellino della gara:

GIORGIONE: Antonello, Bevilacqua, Mioni (24’ s.t. Anile), Perosin, Salomone, Bruno, Bonaldi (42’ s.t. Vranovci), Nicoletti, Vuanello (41’ s.t. Pace), Dalla Santa Casa (29’ s.t. Minato), Griggio (13’ s.t. Dall’Agnol). A disp. Giovinazzo, Ortolan, Musaraj, Piazza. All. Stefano Esposito

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Favarin, Girardi (29’ s.t. Fantinato), Molin (29’ s.t. Fiorese), Sbrissa (16’ s.t. Regazzo), Scappin, Zantomasi, Tescaro, Volpato, Cappella, Tessaro (1’ s.t. Zurlo), Marangoni (1’ s.t. Bruscaglin). A disp. Niero, Donè, Agostini, Vasic. All. Alessandro Bertan

ARBITRO: Zampieri di Rovigo

RETI: 28’ p.t. Nicoletti, 40’ s.t. Bonaldi

Ammoniti Mioni, Anile, Tessaro, Zurlo

Recuperi: 1’; 4’

Scardovari-Pozzonovo 1-2 (36' Cazzadore, 63' Bernardes, 92' Franchin)

Tre punti di importanza capitale per il Pozzonovo di Nicola Cavazzana in quel di Scardovari. Al "Moreno De Bei" va in scena la tipica gara del periodo: tesa, contratta, piena di falli e agonismo talvolta esasperante. Ne viene fuori un match tiratissimo risolto da Franchin al 93'. In precedenza i biancozzurri passano avanti nel primo tempo con Cazzadore, abile a piazzare in mischia la zampata vincente per battere Zennaro. Nella ripresa Bernardes si conferma uno dei giocatori più in forma del mese e trova l'angolo vincente con una conclusione chirurgica su cui nulla può Vanzato. Con i 21 punti in classifica e il + 5 sulla Robeganese, il Pozzonovo può guardare al futuro con un pizzico di fiducia in più.

Ecco il tabellino della gara nel rodigino:

SCARDOVARI: Zennaro, Vidali (dal 1’ s.t. Moretto), Crepaldi, Marino, (dal 36’ s.t. Maistrello S.), Maistrello J., Arias (dal 6’ s.t. Nordio), Ferro E., Corradin, Boscolo (dal 39’ s.t. Lucci), Bernardes, Bullo. A disposizione: Marandella, De Bei, Ferro M., Marangon, Greguoldo. All. Zuccarin

POZZONOVO: Vanzato, Et Tahiry, Boscain, Di Bari, Pavan, Dario, Degan, Gherardo, Cazzadore, Birolo (dal 18’ s.t. Artuso), Rizzieri (dal 34’ s.t. Franchin). A disposizione: Xhani, Businarolo, Calì, Salvan, Convento, Zerbetto, Imeraj. All. Cavazzana

ARBITRO: Giudice di Frosinone (Zebini-Liotta)

RETI: 37' Cazzadore, 63' Bernardes, 93' Franchin

Abano-Robeganese 2-1 (9' Nezha, 47' rig. Anderson Piva, 60' Thiam)

Un Abano pieno di carattere e tenacia ribalta lo scontro salvezza casalingo contro la Robeganese Fulgor Salzano. Dopo il vantaggio iniziale del solito Nezha, i neroverdi nella ripresa in quindici minuti rimettono in discussioni i giochi salvezza dell'intero girone. Al 47' Anderson Piva si dimostra in uno stato di grazia clamoroso, siglando su rigore il gol del momentaneo pareggio, mentre il migliore in campo Thiam al 60' trova il guizzo vincente per il 2 a 1 definitivo. Bisioli può essere soddisfatto, anche se la strada per il mantenimento della categoria è ancora lunga ed impervia.

Ecco il tabellino dalla gara di Monteortone:

ABANO: Pirana; Proto (40'st Furlan), Potsi, Sekulic, Rosa, Pinto, Radoni, Bozza (30'st Capuzzo), Toffoli (25'st Favaro), Thiam (28'st Nnodim), Anderson Piva (37'st Machairas). A disp.Havryshkiv, Leonardis, Garon, Cecchinato. All.Bisioli

ROBEGANESE F.S.: Corasanti; Zamengo, De Polo, Sartor (48'st Giacomin), Yarboye, Ginocchi, Sartori (19'st Ferrarese), Bandiera, Nezha (39'st Bezze), Lima (28'st Vianello), Tobaldo. A disp.Meneghetti, Bonotto, Tagliapietra, Cecchinato, Pesce. All.Soncin

ARBITRO: Zantedeschi di Verona

RETI: 9' Nezha, 47' rig. Anderson Piva, 60' Thiam

Espulsi: 58' Bandiera per doppia ammonizione

Ammoniti: Anderson Piva, Ginocchi, Proto, Sekulic

Recupero: 3', 7'