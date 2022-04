Eccellenza, girone B: Pozzonovo rimonta in bellezza, Plateola rimandato al prossimo anno

Bella vittoria in rimonta del Pozzonovo di mister Cavazzana nel derby tutto padovana contro l'Academy Plateola nell'ultima giornata di campionato. 3 a 2 il risultato per i padroni di casa, sotto di due gol dopo quattro minuti di gioco, ma capaci di recuperare lo svantaggio grazie ad un autentico Gallo show nel secondo tempo. Con questo risultato il Pozzonovo chiude la stagione a quota 34 punti e buone sensazioni per l'anno prossimo, se verrà tenuto in blocco lo zoccolo duro della squadra. Poco da dire sull'Academy Plateola se non che spesso i soldi non danno e fanno la felicità. Memorandum per la prossima stagione, quando l'ambiziosa realtà dell'Alta punterà senza mezzi termini all'ascensione di Serie D.

LA CRONACA

Pronti, via e l'Academy Plateola si ritrova avanti di due gol. Al 2' sblocca il match un'autorete di Tommaso Dario, mentre due minuti dopo è Bonin a trovare il raddoppio con un preciso colpo di testa su calcio d'angolo. L'avvio show del Plateola ha un effetto galvanizzante solo nella ripresa per i padroni di casa. Cortella al 54' accorcia le distanze su rigore, mentre al 72' Max Gallo dimostra di essere un lusso per la categoria inventando il gol del pareggio con un piatto destro mortifero alle spalle di Costa, al termine di una splendida incursione solitaria. Sul 2-2 le due squadre se le suonano di santa ragione, ma all'83' ecco la rimonta definitivamente completata. Rizzieri crea, Cazzadore incorna in rete e manda in visibilio il pubblico di casa. I minuti finali sono di passarella per entrambe.

Ecco il tabellino della gara:

POZZONOVO: Vanzato (9’ s.t. Belluco), Dario, Et Tahiry, Di Bari, Badiello (42’ s.t. Gherardo), Artuso, Thompson (9’ s.t. Cazzadore), Degan, Rizzieri, Gallo (44’ s.t. Boscain), Cortella (36’ s.t. Franchin). A disp. Pavan, Benucci. All. Nicola Cavazzana.

ACADEMY PLATEOLA: Costa, Pavarini (8’ s.t. Scalco, dal 32’ s.t. Santinon), Scremin, Lelj, Bazzani, Bonin, Roveretto, Gusella (37’ s.t. Spessato), Sottovia, Petrilli, Ostojic. A disp. Miranda, Guglielmetti, Sciortino, Zini, Gasparin, Timpanaro. All. Gianluca Zattarin.

ARBITRO: Manzini di Verona.

RETI: 2’ p.t. Dario (autogol), 4’ p.t. Bonin, 9’ s.t. Cortella (rigore), 27’ s.t. Gallo, 38’ s.t. Cazzadore.

NOTE: Spettatori 150 circa. Ammoniti Artuso, Gallo, Degan, Costa, Bonin, Gusella e Bazzani. Recuperi: 2’ e 4’.