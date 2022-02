Eccellenza, girone B: Pozzonovo a picco, esulta il Calvi Noale

I dieci minuti che cambiano l'inizio di girone di ritorno del Pozzonovo, nella quattordicesima giornata del campionato Eccellenza girone B, coincidono tra l'81' e il 91'. Tre reti subite, una sensazione di fragilità mentale insospettabile per una squadre da sempre coriacea e arcigna. Così si può riassumere il 3-0 del Calvi Noale in casa degli uomini di Cavazzana. Uno stop inatteso e inaspettato visto lo svolgimento della gara. Ed ora la classifica si accorcia e il rischio di essere risucchiati nei bassifondi è reale e toccabile con mano. Il risultato non è troppo ingeneroso per i padroni di casa, ma è da sottolineare la grande concretezza ospite negli ultimi metri, con un Coin a tratti ingestibile per la difesa padovana.

LA CRONACA

Il primo tempo è di marca veneziana con Vanzato che si esalta su Zane e Gasperini. Il Pozzonovo amministra la sfera dando la sensazione di volere il pareggio più che cercare la vittoria. Nella ripresa lo spartito non cambia, ma arrivano le reti ospiti. Le avvisaglie del tracollo del Pozzonovo ci sono già con Dell'Andrea, con Vanzato insuperabile ancora una volta, eppure al 77' Cortella ha il pallone per volgere la giornata in trionfo. Milan si supera sulla sua conclusione mancina. Gol sbagliato, gol subito. All'81' Chia semina il panico sulla sinistra, cross a filo d'erba e Di Bari, per anticipare gli avanti noalesi, infila Vanzato nella sua porta. L'autogol del capitano del Pozzonovo stappa la partita e sei minuti dopo il Noale raddoppia con Coin su calcio di rigore, dopo l'atterramento del solito imprendibile Chia. In pieno recupero c'è gloria anche per Peron, abile di destro a infilare Vanzato per il definitivo 3 a 0.

Ecco il tabellino della gara di Pozzonovo:

POZZONOVO: Vanzato, Boscain, Et Tahiry (38’ s.t. Birolo), Di Bari, Pavan, Artuso, Rizzieri, Degan (47’ s.t. Gherardo), Franchin, Gallo, Cortella (43’ s.t. Cazzadore). A disp. Xhani, Businarolo, Calì, Salvan, Thompson. All. Nicola Cavazzana.

CALVI NOALE: Milan, Marco Dell’Andrea, Gasparini, Zane, Bortoluzzi (46’ s.t. Coppola), Leonarduzzi, Stalla (37’ s.t. Bellia), Scanferlato (22’ s.t. Chia), Alberto Dell’Andrea (37’ s.t. Peron), Coin (48’ s.t. Pizzinato), De Vido. A disp. Fornea, Losso. All. Nico Pulzetti.

ARBITRO: Scuderi di Verona.

RETI: 36’ s.t. Di Bari (autogol), 42’ s.t. Coin (rigore), 46’ s.t. Peron.

Ammoniti Et Tahiry, Bortoluzzi e mister Pulzetti.

Recuperi: 1’ e 4’.