Eccellenza, girone B: il Pozzonovo non sa più vincere, Sabbadin con il Camisano sorride a metà

Pareggio e tanti rimpianti per il Pozzonovo, nella terza giornata del girone B di Eccellenza contro il Camisano del grande ex Massimiliano Sabbadin. La zona play out resta a +2, ma non c'è da stare tranquilli per i ragazzi di mister Cavazzana. Ancora una volta a preoccupare sono i limiti in fase di finalizzazione, acuiti da un arbitraggio insufficiente, con ben due rigori negati in favore dei padroni di casa.

LA CRONACA

I padroni di casa ripartono dall'11 che ha ben figurato contro l'ex capolista Arcella la settimana scorsa, con Cortella dal primo minuto. L'agonismo la fa da padrona tra le due compagini, con i Cavazzana boys che si fanno preferire in avanti. Cortella al 12' viene steso in area da Chimento, ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per il penalty. Le polemiche non mancano e la gara se possibile si inasprisce e incattivisce. Sempre Cortella al 30' va vicino alla rete, ma Chimento stoppa ogni velleità. In precedenza era andato vicino al centro Degan, su capocciata di Artuso e poi proprio quest'ultimo, ma lo specchio della porta non viene centrato. Nella ripresa zero segnali da parte degli ospiti, mentre il Pozzonovo reclama un altro rigore con Gallo, steso in area da due giocatori. Pochi minuti dopo è proprio Gallo a spedire il pallone sul fondo dopo una bella azione corale dei suoi compagni. Ultimo sussulto sul finale con Franchin, ma il suo tiro non inquadra la porta.

Ecco il tabellino della gara di Pozzonovo:

POZZONOVO: Vanzato, Dario, Boscain, Di Bari, Davide Pavan, Artuso (34’ Et Tahiry), Degan, Gallo (73' Gherardo), Franchin (89' Imeraj), Birolo (62' Cazzadore), Cortella. A disp. Xhani, Salvan, Convento, Businarolo, Thompson. All. Nicola Cavazzana.

CAMISANO: Corà, Anostini, Chimento (6’ s.t. Midolati), Luca Pavan, Maistrello, Faggin, Mario (64' Baccarin), Giaretta (81' Michelin), Volpato (87' s.t. De Stefani), Sciancalepore, Rampin (46' Dal Brolo). A disp. Gamba, Bigarella, Pavanello, De Peron. All. Massimiliano Sabbadin.

ARBITRO: Bissolo di Legnago.

Espulsi: All'83' Dal Brolo per doppia ammonizione

Ammoniti Gallo, Birolo, Cortella, Luca Pavan, Maistrello e Giaretta

Recuperi: 1’ e 4’