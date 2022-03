Eccellenza, girone B: il Giorgione va, ma il Pozzonovo non demerita

Il Pozzonovo fa soffrire la capolista Giorgione nella 20°giornata del campionato, ma alla fine è costretto alla resa. Due a zero in favore degli uomini di mister Esposito, che deve ringraziare il maggior tasso tecnico individuale dei suoi. Poco da rimproverare agli uomini di mister Cavazzana, oramai tranquilli in questo campionato e liberi mentalmente da cattivi pensieri legati alla zona salvezza.

LA CRONACA

Pronti via e dopo appena 9' il Giorgione passa avanti con Nicoletti, abile a sfruttare un'imbucata centrale, e battere Vanzato. Il Pozzonovo ci mette qualche minuto a rimettersi in careggiata, ma inizio secondo tempo ecco l'episodio che fa svoltare la partita. Punizione di Boscain, pallone che rimbalza davanti ad un imperfetto Costa senza nessuna deviazione. Sembra il sospirato 1 a 1, ma in realtà Zantedeschi, aiutato dal suo assistente, annulla la rete del terzino destro patavino per un presunto fuorigioco di Cortella. Proteste copiose dei giocatori del Pozzonovo e del pubblico, notoriamente caldo da queste parti, ma tutto inutile. Al 78' il Giorgione chiude la gara. Salomone si sgancia in avanti e come spesso accade è freddissimo sotto porta e trova il gol del due a zero per i suoi. Al Pozzonovo restano solo gli applausi, al Giorgione i punti, il viatico migliore per preparare al meglio lo scontro diretto contro l'Arcella della settimana prossima in casa.

Ecco il tabellino della gara:

POZZONOVO: Vanzato, Boscain (42’ s.t. Zerbetto), Et Tahiry, Dario, Gallo, Artuso, Cortella, Degan, Cazzadore, Birolo, Franchin (7’ s.t. Thompson). A disp.: Xhani, Imeraj, Businarolo, Natalicchio, Di Bari, Capuzzo, Rizzieri. All. Nicola Cavazzana

GIORGIONE: Costa, Griggio (12’ s.t. Vuanello), Bevilacqua, Perosin (39’ s.t. Dalla Santa Casa), Salomone, Dall’Agnol, Anile (18’ s.t. Minato), Nicoletti, Antenucci, Bonaldi (41’ s.t. Vranovci), Mioni (44’ s.t. Gianmarco Antonello). A disp.: Matteo Antonello, Piazza, Musaraj, Dervishi. All. Stefano Esposito

ARBITRO: Zantedeschi di Verona

RETI: 9’ Nicoletti, 78' Salomone

Ammoniti Dario, Bevilacqua, Nicoletti

Recuperi: 2’ e 5’.