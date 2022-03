Eccellenza, girone B: al Pozzonovo il derby contro l'Abano

Nell'altro derby padovano della domenica, il Pozzonovo di Cavazzana si impone in trasferta sul campo dell'Abano mettendo una seria ipoteca sulla salvezza della squadra della bassa padovana. Basta uno squillo di Cortella a metà ripresa per avere ragione di un Abano volenteroso, ma spuntato in avanti. La classifica per i neroverdi resta deficitaria, ma con lo spirito che contraddistingue mister Bisioli nessuna impresa è preclusa, nemmeno andare a prendere punti la settimana prossima sul campo del lanciatissimo United Borgoricco Campetra. Per il Pozzonovo tre punti che pesano tanto e che allontanano i cattivi pensieri di un paio di settimane fa.

Ecco il tabellino della gara di Monteortone:

ABANO: Pirana, Proto, Henrique Volpe, Sekulic, Potsi, Finazzi, Radoni (33’ s.t. Machairas), Bozza (28’ s.t. Anderson Piva), Toffoli (33’ s.t. Nnodim), Thiam, Furlan. A disp. Andrea Zerbetto, Leonardis, Capuzzo, Garon, Cecchinato. All. Vinicio Bisioli.

POZZONOVO: Vanzato, Boscain, Et Tahiry, Dario, Gallo (37’ s.t. Thompson), Artuso, Cortella, Degan, Cazzadore, Rizzieri (1’ s.t. Badiello), Franchin (18’ s.t. Birolo). A disp. Xhani, Imeraj, Businarolo, Salvan, Tommaso Zerbetto. All. Nicola Cavazzana.

ARBITRO: Boscolo di Adria.

RETE: 23’ s.t. Cortella.

Ammoniti Artuso e Cazzadore

Angoli: 4-5

Recuperi: 0’; 4’