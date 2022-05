Eccellenza, girone B: il Pozzonovo riparte da Primavera

Cambio di guida tecnica nella prima squadra del Pozzonovo. La società ha deciso di non proseguire l’avventura con mister Nicola Cavazzana, che lascia così il club biancazzurro dopo due stagioni. Il nuovo allenatore della squadra militante nel campionato Eccellenza girone B è Gianni Primavera. Un ritorno in biancoazzurro, quello di Primavera, dopo lo splendido biennio di qualche stagione fa al comando della Juniores, con cui ha vinto il campionato regionale, conquistando l'ascensione nella categoria élite. Per lui sarà il debutto assoluto nella categoria Eccellenza, anche se il curriculum di Primavera parla da solo. In prima squadra ha condotto squadre del calibro di Torre, BassanelloGuizza, Conselve, Limenese, Campetra, Rivereel, Sacra Famiglia e Solesinese, mentre restando nel settore giovanile ecco Arcella, Due Carrare, Abano, Albignasego, Campodarsego e appunto Pozzonovo e Montecchio. Il direttore sportivo Carlo Marzola, commenta così il suo approdo nella panchina del Pozzonovo: "Primavera era tra i papabili già dodici mesi fa. Quest’anno abbiamo puntato direttamente su di lui. È già stato con noi per due anni, in cui ha portato la juniores alla promozione in élite e l’ha poi guidata ai vertici della nuova categoria. In entrambi i casi abbiamo pure vinto la Coppa Disciplina. È un profilo di altissimo livello in ambito giovanile e ha collezionato buone esperienze anche in prima squadra. Sarà il suo esordio in Eccellenza, è una sorta di “outsider”: ci crediamo moltissimo, perché possiede tutte le caratteristiche e le credenziali per farsi valere anche in un campionato così tosto e competitivo. Conosce bene l’ambiente, sa tutto di noi e di come lavoriamo. Ha tantissimo entusiasmo e sono certo che lo trasmetterà alla squadra e all’intero ambiente."