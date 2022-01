Eccellenza, girone B: Pozzonovo, il punto sulla squadra di mister Cavazzana

Tredici giornate di campionato Eccellenza girone B da montagne russe per il Pozzonovo di mister Cavazzana. Primo anno dopo coach Sabbadin, passato al Camisano, e per il momento tutto va per il verso giusto. Certo, la classifica potrebbe essere migliore, ma è tutto secondo le aspettative di inizio campionato. Fastidiosi con tutti, scorbutici con chiunque. I biancoblu, trascinati da un super Cortella, stanno dimostrando di valere il settimo posto in classifica. Forse qualcosa in più si poteva raccogliere in casa, ma c'è poco da lamentarsi nella Bassa Padovana. Le quattro vittorie e i quattro pareggi, dimostrano che un'identità chiara questo Pozzonovo ce l'ha tutta. Ora arriva il bello: un girone di ritorno da protagonisti, con l'ambizione di scalare qualche posizione, magari rimontando su Camisano e Godigese.

Guardiamo ai raggi X i numeri del Pozzonovo:

7° posto in classifica

4 Vittorie, 5 Sconfitte, 4 Pareggi

18 gol fatti 20 gol subiti

Bilancio casalingo:

2 Vittorie 3 Pareggi 1 Sconfitta

Vittorie Pareggi Sconfitta Media punti: 1,5 pt

Gol Fatti: 10

Gol Subiti: 11

Bilancio fuori casa:

2 Vittoria 2 Pareggi 3 Sconfitte

Vittoria Pareggi Sconfitte Media punti: 0,6 pt

Gol Fatti: 8

Gol Subiti: 9

I marcatori in campionato: