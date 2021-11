Eccellenza, girone B: tra Pozzonovo e San Giorgio Bosco è X

Il Pozzonovo sciupa un'altra occasione in casa per ripartire verso i piani alti del girone B del campionato Eccellenza. Onore e merito al San Giorgio in Bosco, autore di una prova gagliarda e piena di spunti offensivi molto interessanti. Probabilmente gli ospiti non meritano la classfiica che hanno, ma questo pareggio può infondere fiducia nel perseguire le idee di calcio di Grandini. Per quanto riguarda i padroni di casa i rimpianti si sprecano e i punti persi sono tanti oramai. La zona play out dista due punti, ergo vietato rilassarsi.

LA CRONACA

E dire che il match si mette subito bene per il Pozzonovo grazie al solito Cortella, che al 13' porta avanti i suoi su rigore, dopo essersi anche procurato la massima punizione. Cazzadore e Birolo sfiorano il raddoppio, ma il San Giorgio in Bosco resta in partita e alla fine viene premiato all'86'. Punizione esterna degli ospiti e Pavan tocca il pallone quel tanto che basta per spiazzare Schiavon. Nel finale c'è spazio per un paio di occasioni del Pozzonovo, ma oramai è troppo tardi per rimediare. Alla fine un punto per ambo le squadre e i rimpianti si sprecano.

Ecco il tabellino della partita:

POZZONOVO: Schiavon, Boscain (42’ s.t. Franchin), Et Tahiry, Di Bari, Pavan, Artuso, Degan, Badiello (11’ s.t. Gallo), Cazzadore (37’ s.t. Dario), Birolo (19’ s.t. Benucci), Cortella. A disp. Xhani, Businarolo, Salvan, Thompson. All. Nicola Cavazzana.

SAN GIORGIO IN BOSCO: Gallo, Pasinato, Yara (32’ s.t. Antonello), Carollo, Vigo, Segato, Fior (32’ s.t. Callegaro), Velardi, Pedrozo Silva (28’ s.t. Rode), Tonin, Simoni. A disp. Causin, Burbello, Stocco, Rossi, Sicari, Altoè. All. Gualtiero Grandini.

ARBITRO: Bragagnolo di Castelfranco Veneto.

RETI: 13’ p.t. Cortella (rigore), 41’ s.t. Pavan (autorete).

Ammoniti Gallo, Pasinato, Segato e Fior. Recuperi: 1’ e 4’.