Eccellenza, girone B: super United Borgoricco Campetra, il secondo posto è realta

Una Pasqua dolcissima per la United Borgoricco Campetra di Alessandro Bertan, che viola Pozzonovo con un netto e perentorio 4-1 e sale al secondo posto solitario del girone B di Eccellenza approfittando del pareggio per 1-1 dell’Arcella contro l’Abano.

A soli novanta minuti dal termine della regulare season, gli uomini di Bertan hanno il destino nelle proprie mani e domenica prossima contro l'Arcella si gioca per la storia e per garantirsi la storica qualificazione a triangolare tra le seconde classificate di Eccellenza che mette in palio il posto per i playoff nazionali per la promozione in serie D. Pozzonovo inconsistente e in vacanza già da un paio di giornate. Dopo aver perso contro il San Giorgio in Bosco, un altro capitombolo non facile da digerire.

LA CRONACA

Pozzonovo che passa poco prima del quarto d'ora di gara. Favarin, eufemismo, è imperfetto in fase di rinvio e il pallone carambola su Franchin che trova una delle reti più beffarde e fortunose della sua stagione. Al 16' c'è il pareggio dei ragazzi di Bertan e che rete! La inventa Tescaro con un destro a giro sul secondo palo dal vertice sinistro dell'area di rigore. Il Pozzonovo lotta, prova a rendere complesso il pomeriggio dei rossobiancoblu, ma al 42' deve capitolare su Poncia, abile a finalizzare un'azione avviata da Regazzo e rifinita come meglio non si può da Edoardo Cappella. Nel secondo tempo la United Borgoricco Campetra gestisce il match da grande squadra e trova le reti nei momenti giusti della frazione. Dopo nove minuti dall'inizio della ripresa è Scappin a trovare il colpo di testa vincente per il tris - ancora un assist di Regazzo, mentre il definitivo poker arriva all'82'. Bruscaglin accoglie e deposita in rete un bell'assist di Sbrissa. Apoteosi per la United Borgoricco Campetra, il secondo posto non è più un sogno, ma splendida realtà.

Ecco il tabellino della gara di Pozzonovo:

POZZONOVO: Vanzato, Dario (4’ s.t. Boscain), Et Tahiry, Di Bari, Badiello, Artuso, Cortella, Degan, Franchin (33’ s.t. Thompson), Gallo, Rizzieri (27’ s.t. Cazzadore). A disp. Xhani, Natalicchio, Bellon, Gherardo, Benucci, Pavan. All. Nicola Cavazzana

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Favarin, Girardi, Molin, Sbrissa, Scappin, Donè (23’ s.t. Zantomasi), Tescaro (16’ s.t. Fantinato), Volpato (16’ s.t. Bruscaglin), Cappella, Regazzo (11’ s.t. Vasic), Poncia (38’ s.t. Marangon). A disp. Niero, Agostini, Scapolan, Fiorese. All. Alessandro Bertan

ARBITRO: Pica di Roma 1

RETI: 12’ p.t. Franchin, 16’ p.t. Tescaro, 42’ p.t. Poncia, 9’ s.t. Scappin, 37’ s.t. Bruscaglin

Ammoniti: Cortella, Scappin, Donè, Et Tahiry

Angoli: 3-4

Recuperi: 1’; 4’