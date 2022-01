Eccellenza, girone B, Pozzonovo: in porta ecco Vanzato dall'Unione Cadoneghe

Nuovo approdo tra i pali in casa Pozzonovo. Dall'Unione Cadoneghe ecco Marco Vanzato, portiere nato il 15 maggio 1996. Cresciuto nel settore giovanile del Padova, dopo tutta la trafila in biancoscudo, ecco le porte della prima squadra e non in una stagione qualunque. Quel 2014/2015, l'anno della serie D del Padova.

Dopo i biancorossi, ecco il Campodarsego, sempre in serie D. I playoff vinti con la squadra dell'Alta Padovana e poi il peregrinare per la provincia con Vigontina San Paolo, Arcella e poi Unione Cadoneghe, dove ha giocato il girone d'andata del campionato Promozione girone D, agli ordini di mister Ferrulli.

Sulla pagina Facebook ufficiale del Pozzonovo, Vanzato ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti sulla sua nuova esperienza in maglia biancoblu:

«Sono molto contento di essere arrivato a Pozzonovo. Ci ho giocato molte volte da avversario ed è sempre stata una squadra difficile da affrontare. Le prime impressioni sono senz’altro positive: sento di essere arrivato in una piazza importante, in una società che sa fare calcio di livello da molti anni e che è ormai diventata una realtà solida per la categoria. I ragazzi e lo staff mi hanno accolto molto bene e sono contentissimo di essere entrato a far parte della famiglia. Qui c’è tutto per fare bene, crescere e migliorarsi. È sempre più tosto rispetto all’andata, perché i punti iniziano a pesare e a diventare decisivi, domenica dopo domenica. Sono certo che il gruppo farà la differenza e che riusciremo a toglierci le nostre soddisfazioni. Personalmente non mi pongo limiti: affronteremo una partita alla volta e cercheremo sempre di mettere qualcosa in più per arrivare più in alto possibile, consapevoli delle nostre qualità e dei nostri mezzi. Non vedo l’ora di cominciare.»