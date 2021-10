Eccellenza, girone B: la presentazione della quinta giornata

Due derby e tanti scontri diretti per comprendere lo stato di forza di alcuni compagini. Bevenuti nel campionato Eccellenza, girone B, dove la parola d'ordine sembra essere ancora equilibrio e studio. Una trevigiana al primo posto, il Giorgione, e una veneziana al suo inseguimento, la sorpresa Robeganese Fulgor Salzano. Proprio in casa di quest'ultima ci sarà il big match di giornata del gruppo. Un solo punto di differenza tra le due compagini e la curiosità di vedere quanto sul serio vuole fare il Giorgione, per quella che potrebbe essere la prima mini fuga della stagione.

Trasferta nell'alta padovana per l'Arcella, nel derby contro il San Giorgio in Bosco. Due punti negli ultimi due impegni casalinghi e l'eliminazione in Coppa Italia-Veneto hanno destato qualche perplessita sulla squadra cittadina, pronta a ripartire già da questa domenica. Magari con un Calgaro in più, sbloccatosi in Coppa. Derby tutto vincentino a Camisano, tra gli uomini di Sabbadin e il Bassano, reduce dalla sconfitta casalinga contro l'Albignasego. Proprio i padovani sono chiamati all'altro derby di giornata contro il Pozzonovo. Si prospetta spettacolo e divertimento. Parola d'ordine ripartenza per il Borgoricco Campetra, in trasferta nel rodigino a Scardovari.

Impegno in trasferta per l'Academy Plateola contro la grande delusa del girone, il Calvi Noale, eliminato in Coppa dal Pozzonovo di Cavazzana, mentre l'Abano affronta per la seconda volta in stagione la Godigese. Per i neroverdi un solo imperativo: cercasi punti disperatamente.