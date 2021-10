Eccellenza, girone B: domani il recupero di Borgoricco Campetra-Godigese

Squadra in casa

Squadra in casa Borgoricco

United Borgoricco Campetra-Godigese, una delle gare più interessanti della sesta giornata del girone B del Campionato Eccellenza si recupera domani alle ore 15:00 a Borgoricco. Dopo il rinvio per un caso di Covid nelle fila del Borgoricco, le due compagini sono pronte a dare spettacolo. Entrambe a nove punti, entrambe alla ricerca di capire cosa vogliono essere da grandi. Di sicuro con un Cappella così in forma, per gli uomini di Bertan nessun traguardo è precluso. Sarà uno scontro tra due delle mine vaganti del raggruppamento, con difese feroci e attacchi molto pungenti. Ci sarà da divertirsi a Borgoricco domani? Molto probabile.

Ricordiamo la squadra arbitrale dell'incontro: arbitro il signor Paolo Zantedeschi di Verona, mentre i suoi assistenti saranno Pietro Nicoletti (Mestre) e Lisa Turchetto (Mestre).