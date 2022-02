Eccellenza, girone B: Riccardo Degan (Pozzonovo) "Dipende tutto da noi e dalle nostre motivazioni"

Dopo un mese e mezzo di astinenza il campionato di Eccellenza girone B del Pozzonovo è pronto a ricominciare. Domenica subito un impegno tosto per i ragazzi di mister Cavazzana, perchè al Comunale di Pozzonovo arrivano i veneziani di Calvi Noale. Impegno complesso, contro una delle compagini più in forma, prima della sosta. Disegna il match uno dei leader della squadra, Riccardo Degan, dai profili social della squadra della Bassa Padovana:

"Nel girone di andata potevamo raccogliere qualcosa di più. Se però abbiamo ottenuto 17 punti, significa che ci siamo meritati questi. Se avessimo sempre messo in campo la cattiveria e la determinazione delle ultime giornate, la classifica sarebbe decisamente diversa. In ogni caso fa parte anche questo del percorso di crescita della squadra. Sono fiducioso. Vedo un gruppo molto più consapevole della sua forza. L’alchimia tra di noi cresce di allenamento in allenamento. Sappiamo bene che se entriamo in campo con grinta e voglia di vincere ci potremo togliere delle grandi soddisfazioni. Dipende tutto da noi e dalle nostre motivazioni."