Eccellenza, girone B: tutti i risultati della 7°giornata

Ecco i risultati del 7°turno del campionato Eccellenza girone B:

Calvi Noale-Treviso 1-2 19' st, 31' st Sottovia (T), 26' st Cazzaro (CN)

Arcella-Robeganese 3-0 Mangieri, Rossi, Vidor

Istrana-Vittorio Falmec 2-1 Cendron (I), Gazzola (I), Barbon (VF)

Caorle-United Borgoricco Campetra 3-2 Della Bianca (C), Dariol (C), Cagiano (C); Tescaro (UBC), Galliot (UBC)

Godigese-Piovese 5-1 Pinton (G), 2 Meite (G), Gemelli (G), Barra (G), Bortolotto (P)

Opitergina-Liventina 2-1 Tsolat (O), Tagliapietra (O), Barro (L)

Portomansué-Eclisse Carenipievigina 3-1 2 Tommasella (PM), Cardin (PM), Basso (C)

Sandonà-Giorgione 0-1 Pluchino

Limana Cavarzano-Spinea 1-2

Riposa: Liapiave

Classifica: Treviso 22, Calvi Noale 18, Opitergina 17, Sandonà 16, Portomansué 16, United Borgoricco Campetra 15, Caorle 14, Liapiave 14, Giorgione 12, Liventina 11, Limana Cavarzano 11, Istrana 10, Godigese 9, Spinea 9, Vittorio Falmec 8, Carenipievegina 7, Piovese 6, Arcella 6, Robeganese 4

Prossimo turno, 8°giornata - 30 ottobre 2022, 15:30: Spinea-Caorle, Giorgione-Portomansué, Godigese-Opitergina, Liventina-Calvi Noale, Piovese-Limana Cavarzano, Robeganese-Liapiave, Treviso-Arcella, United Borgoricco Campetra-Eclisse Carenipievegina, Vittorio Falmec-Sandonà. Riposa: Istrana