Eccellenza, girone B: tutti i risultati della 9°giornata

Nel raggruppamento B, c'è il tennistico 6 a 1 della United Borgoricco Campetra sul campo del Portomansué. Ottimo pareggio casalingo dell'Arcella contro il Giorgione, mentre il cambio in panchina in casa Piovese non sortisce effetti, sconfitta in casa dell'Istrana per 2 a 1