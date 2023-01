Eccellenza, girone B: tutti i risultati e la classifica della 21°giornata

Ecco tutti i risultati della 21°giornata del campionato Eccellenza girone B:

Istrana-Robeganese 2-1 Facioni (I), Cendron (I), Ziviani (R)

Calvi Noale-Portomansué 0-0

Caorle-Liapiave 1-5 Cattelan (L), Furlan (L), Girardi (L), Scarabel (L), Zanetti (L), Dariol (C)

Godigese-Giorgione 2-0 Stangaciu (Go), Garbuio (Go), Stangaciu (Go), Antonello (Go), Scevola (Gi)

Liventina-Vittorio Falmec 0-2 Cima, Cais

Opitergina-United Borgoricco Campetra 0-0

Piovese-Spinea 1-0 Pennacchio

Sandonà-Arcella 3-3 Tamponi (A), Fortunato (S), Mangieri (A), De Stefani (S), Fortunato (S), Mangieri (A),

Limana Cavarzano-Carenipievegina 1-3 Sartori (C), Ostojic (C), Paier (LC), Janko (C)

Riposa: Treviso

Classifica: Treviso 41, Godigese 40, United Borgoricco Campetra 38, Calvi Noale 38, Vittorio Falmec 37, Portomansué 37, Opitergina 36, Sandonà 32, Liapiave 30, Giorgione 26, Carenipievegina 26, Istrana 24, Caorle 22, Arcella 19, Limana Cavarzano 19, Liventina 18, Spinea 16, Robeganese 12, Piovese 12

Prossimo turno, 22°giornata, 22/01/23, ore 14:30: Arcella-Liapiave, Carenipievigina-Sandonà, Giorgione-Istrana, Liventina-Piovese, Portomansué-Caorle, Robeganese-Calvi Noale, Spinea-Godigese, Treviso-Opitergina, United Borgoricco Campetra-Limana Cavarzano. Riposa: Vittorio Falmec