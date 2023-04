Eccellenza, girone B: risultati e classifica della 33°giornata

Vittoria inutile per la Piovese, 2 a 1 all'Eclisse Carenipievigina: dopo una sola stagione torna in Promozione. Per l'Arcella playout sicuri, 1-1 con la Godigese. Sogno playoff praticamente per la United Borgoricco Campetra, sconfitta in casa dal Vittorio Falmec