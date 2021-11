Eccellenza, girone B: tutti i risultati della decima giornata

Altra giornata interessante nel girone B del campionato Eccellenza. L'Arcella si conferma la squadra più in forma e vince senza fatica 3 a 1 in casa contro la Godigese. Ad inseguire il Giorgione, capace di imporsi 3 a 0 a Camisano in uno degli scontri diretti più vivaci del turno. Balzo in avanti del Borgoricco Campetra, che sbanca il Mercante di Bassano, inguaiando sempre di più i vicentini. Altra chance sprecata per il Pozzonovo, fermato dal pari contro il San Giorgio in Bosco, mentre tornano alla vittoria l'Albignasego e l'Academy Plateola, rispettivamente contro Scardovari e Robeganese. Ancora un punto prezioso per l'Abano sul campo di una delle squadre più in forma del girone, il Calvi Noale.

Di seguito tutti i risultati della 10°giornata:

Academy Plateola-Robeganese Fulgor Salzano 3-0 (1' Spessato, 24' Ostojic, 91' Carlotto)

Albignasego-Scardovari 4-1 (Leggi qui la cronaca del match)

Arcella-Godigese 3-1 (Leggi qui la cronaca del match)

Bassano-United Borgoricco Campetra 1-2 (Leggi qui la cronaca del match)

Calvi Noale-Abano 1-1 (4’ Dell’Andrea A., 56' Buzzi)

Camisano-Giorgione 0-3 (28' Mioni, 45' Gashi, 48' Mangieri)

Pozzonovo-San Giorgio in Bosco 1-1 (Leggi qui la cronaca del match)