Eccellenza, girone B: ripartenza felice per l'Albignasego di Antonelli

L'aria veneziana fa molto bene all'Albignasego di mister Vito Antonelli, capace di portare a casa l'intera posta in palio nell'incrocio salvezza della quattordicesima giornata del campionato Eccellenza girone B contro la Robeganese Fulgor Salzano. Basta una rete di Arma per dare una boccata di ossigena purissimo ai granata. Il mercato ha fatto il suo, per il resto grandi meriti di questa vittoria al tecnico Antonelli, che in questi mesi sta portando avanti un lavoro da finissimo gestore di anime e animi in seno allo spogliatoio granata. La ritrovata compatezza di gruppo si è tradotta in una partita condotta senza patemi d'animo, al cospetto di un avversario, la Robeganese, pallido ricordo della bella sorpresa di inizio stagione. Ora per l'Albignasego c'è da continuare su questa strada, consapevoli che nel girone di ritorno le gare casalinghe saranno solo cinque, ergo, serviranno tanti altri bottini pieni in trasferta per mantenere la categoria.

LA CRONACA

Subito in campo i neo acquisti Maniero e Arma. Proprio quest'ultimo al 20' approfitta di una indecisione difensiva veneziana e porta avanti i suoi con classe e freddezza. Ti aspetti la reazione della Robeganese e invece sale in cattedra la vecchia guardia granata. Manuel Cecconello è in forma smagliante, mentre Mbida è una furia tra difesa e centrocampo. Tra le linee Baccolo volteggia di par suo e rende facile e fluida la manovra padovana. Nacciariti e Salvadore, al rientro quest'ultimo, sono le altre due note liete della giornata. Nel primo tempo, dopo la rete, la gara ristagna in mezzo al campo, senza sussulti. Nella ripresa il match resta in bilico per demerito dell'Albignasego, che non chiude il match nel quarto d'ora finale. Prima Materazzo e poi Rosa hanno due ottime occasioni per raddoppiare e chiudere la contesa. In entrambi i casi, la mira scarseggia. Poco male, almeno per questa volta. I tre punti sono la benzina necessaria per proseguire il lavoro quotidiano dalle parti del Montagna con ancora più convinzione e fiducia. Il lavoro da psicologo di consumati studi di mister Antonelli, sta dando i frutti sperati.

Ecco il tabellino della gara dell'Albignasego:

Robeganese: Corasaniti, Forabotte, De Polo, Vianello (15' p.t. Sartor), Ginocchi, Tagliapietra, Sartori, Tonolo (30' s.t. Stefani), Nezha (25' p.t. Yarboye), Ferrarese, Tobaldo. A dis.: Simionato, Cecchinato Mattia, Giacomin, Bezze, Pesce, Manca. Al.: Soncin.

Albignasego: Bala, Scarin, Salvatore, Nacciarriti, Cecconello Manuel, Mbida, Scevola (30' s.t. Matterazzo), Maniero (40' s.t. Rosa), Arma Hicham (35' s.t. Scarpa), Baccolo, Di Lalla. A dis.: Allaj, Pupa, Veronese, Ferramondi, Greggio, Gomiero. All.: Antonelli.

Reti: 20' H.Arma