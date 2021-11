Eccellenza, girone B: Borgoricco Campetra basta Bruscaglin, le risalita continua

Tre punti di platino per lo United Borgoricco Campetra che allunga la serie positiva e con una rete di Bruscaglin violano il campo della Robeganese Fulgor Salzano. I 16 punti in classifica per gli uomini di Bertan significano affacciarsi a soli 4 punti dalla capoclassifica Arcella. Sognare è più che legittimo dalle parti di Borgoricco.

LA CRONACA

Il match si decide al 20' con Bruscaglin, abilissimo a sfruttare un assist di Volpato. A questo punto i padroni di casa assaltano la porta del Borgoricco Campetra, soprattutto nella ripresa. Niero è super in due occasioni, ma l'UBC con Cappella, Bruscaglin ancora e Marangoni, vanno vicinissimi alla rete del raddoppio. Al fischio finale il sorriso di Bertan significa quinto posto. Ragionando sui punti persi per strada dal Borgoricco Campetra in fase di carburazione della stagione, c'è da mangiarsi le maniche. Il sogno promozione è assolutamente vivo e batte più forte che mai nei cuori dei rossobiancoblu.



Ecco di seguito il tabellino della partita:



ROBEGANESE: Corasaniti, Zamengo, Yarboye, Vianello, Ginocchi, Bonotto, De Polo, Bandiera (28’ s.t. Sartori), Tobaldo, Pozzebon, Giacomin (9’ s.t. Sartor). A disp. Meneghetti, Forabotte, Cecchinato, Pesce, Bezze, Stefani, Manca. All. Giovanni Soncin.

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Niero, Girardi, Regazzo, Sbrissa, Scappin, Donè, Vasic (43’ s.t. Marangoni), Volpato, Cappella, Fantinato (22’ s.t. Poncia), Bruscaglin (31’ s.t. Scapolan). A disp. Favarin, Tessaro, Zantomasi, Agostini, Zurlo, Fiorese. All. Alessandro Bertan.

ARBITRO: Scuderi di Verona.

RETE: 20’ p.t. Bruscaglin.

Ammoniti Ginocchi, De Polo, Girardi e Volpato.

Recuperi: 2’ e 4’.