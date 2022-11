Eccellenza, girone B: tornado Barichello, la United Borgoricco Campetra batte la Robeganese

La crociera United Borgoricco Campetra riparte e sfrutta il secondo scivolone nelle ultime tre partite del Treviso capolista per avvicinarsi alla vetta. Buona gara degli uomini di Bertan, con 4 reti all'attivo e un prodigioso Barichello sugli scudi. Per la punta rossobiancoblu una doppietta importante, in una giornata storta di bomber Cappella. È proprio di Barichello la prima rete della partita, su azione da corner. Il primo pareggio di Battilana, al 34', sembra solo un incidente di percorso al 34', ma la United è distratta. Il 2 a 1 di Sartori - sempre su assist di Barichello - arriva per inerzia qualitativa più che per convinzione padovana. Valardi al 44' rimette in sesto i conti, costringendo la United Borgoricco Campetra ad una ripresa all'assalto. Il gol scaccia cattivi pensieri arriva da Barichello, abile nel depositare in rete un bel cross di Torregrossa. La Robeganese crolla moralmente e al 94' arriva la decima marcatura in campionato di Tescaro su calcio di rigore. Nel post gara il ds Fautelli analizza così il match: "Una partita stradominata, che con un pizzico di concretezza in più potevamo sicuramente chiudere prima – l’analisi del direttore sportivo Luigi Fautelli – Abbiamo colpito un palo, ci è stato annullato un gol, abbiamo creato almeno dieci occasioni. I ragazzi hanno dato tutto, la prestazione c’è stata e la vittoria finale credo sia assolutamente meritata. Ora testa al Treviso."

Questo il tabellino della gara di Salzano:



ROBEGANESE-UNITED BORGORICCO CAMPETRA 2-4



ROBEGANESE: Urban, Cagnin, Rossi, Velardi, Antolini (23’ s.t. Rampin), Santinon, Battilana, Tosco, Gerini, Rizzato (46’ s.t. Pesce), Maronilli (4’ s.t. Gazzin). A disp. Gava, Zecchinato, Scomparin, Campigotto, Zamengo, Giacetti. All. Nicola Marangon.



UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Girardi (36’ s.t. Torregrossa), Sessi, Volpato (19’ s.t. Vasic), Scappin, Antonello, Barichello, Sartori (23’ s.t. Marangoni), Cappella (46’ s.t. Galliot), Chinellato (44’ s.t. Fighera), Tescaro. A disp. Niero, Cren, Scapolan, Dussin. All. Alessandro Bertan.



ARBITRO: Baccaglini di Rovigo.



RETI: 15’ p.t. e 40’ s.t. Barichello, 34’ p.t. Battilana, 42’ p.t. Sartori, 44’ p.t. Velardi, 49’ s.t. Tescaro (rigore).



NOTE: Spettatori 150 circa. Ammoniti Rossi, Velardi, Gazzin e Scappin. Recuperi: 2’ e 5’