Eccellenza, girone B: è salvezza per il Pozzonovo, Godigese spazzata via

In quaranta minuti il Pozzonovo compie la missione stagionale e con tre giornate d'anticipo conquista la meritata salvezza rifilando un netto 3-1 alla Godigese di mister Molinari. Impresa in tutto e per tutto per gli uomini di Cavazzana, capaci di raggiungere l'obiettivo stagionale senza patemi e confermandosi una certezza in queste categorie. Sempre con un calcio propositivo, ricco di palleggio e gioventù. L'anno prossimo, per ambire a qualcosa di più, serve mantenere questa struttura e dove possibile, in alcuni reparti come la difesa, rinforzarla con specialisti della categoria. Tutte cose risapute dal direttore sportivo Carlo Marzola, ma che è bene sottolineare già oggi per il futuro.

LA CRONACA

Tre punti mai in discussione quelli di Cortella e compagni. Man of the match Alberto Franchin, autore di una doppietta lampo in cinque minuti tra il 33' e il 38'. In precedenza aveva sforato il gol al 16' Degan, autore poi della terza segnatura al 41'. La rete di Munarini al 43' è un brodino per i trevigiani, mai in partita e soverchiati dal ritmo di gioco diretto da Gallo e Cortella, autore dell'assist del terzo gol del Pozzonovo. Nella ripresa si gioca per terminare la gara, anche se c'è spazio per l'espulsione inutile di Boscain e il gol annullato al 57' a Cendron per un tocco di mano. Decisione discutibile, ma sono dettagli che non macchiano la festa del Pozzonovo. Ora in queste prossime tre giornate c'è la voglia di giocare a mente sgombra. Questo Pozzonovo se lo merita proprio.

Ecco il tabellino della gara di Pozzonovo:

POZZONOVO: Vanzato, Boscain, Et Tahiry, Di Bari, Badiello, Artuso, Cortella, Degan, Franchin (42’ s.t. Thompson), Gallo, Rizzieri. A disp. Belluco, Businarolo, Calì, Targa, Convento, Birolo, Benucci. All. Nicola Cavazzana

GODIGESE: Pellanda, Antonello (9’ s.t. Ghion), Pilotto, Donà (28’ s.t. Martinuz), Bordignon, Riccardo Baggio, Munarini, Bedin (9’ s.t. Alberto Baggio), Cendron (17’ s.t. Montagner), Oudahab, Franchetti (38’ s.t. Zamin). A disp. Fior, Parolin, Simonetto, Daffrè. All. Federico Molinari

ARBITRO: Crivellaro di Legnago

RETI: 33', 38' Franchin, 41' Degan, 43'. Munarini

Espulso: al 65' Boscain per doppia ammonizione

Ammoniti: Badiello, Di Bari, Degan, Rizzieri, Antonello e Riccardo Baggio

Recuperi: 1’; 4’