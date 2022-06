Eccellenza, girone B: il San Giorgio in Bosco riparte da mister Bettin

Smaltita la delusione per la retrocessione dall'Eccellenza, il Calcio San Giorgio in Bosco ripartirà dal campionato di Promozione con una nuova guida tecnica: il nuovo allenatore della Prima Squadra dell'Alta Padovan sarà mister Pasquale Bettin.

Pasquale Bettin in passato ha allenato Spinea, Mira, Graticolato e Dolo ed arriva a San Giorgio in Bosco in sostituzione di mister Maurizio Sandri, a cui la società dell'Alta, nel suo comunicato ufficiale, fa "i più sentiti ringraziamenti per la professionalità dimostrata augurandogli le migliori fortune sportive".

A coadiuvare il lavoro di mister Bettin ci sarà Daniele Gasparini, allenatore in seconda. Il San Giorgio In Bosco ha confermato Gianni Scapin nel ruolo di direttore sportivo, affidando a lui e allo staff il compito di allestire una squadra competitiva per la prossima stagione.